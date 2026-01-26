بالصور- حريق هائل يلتهم كافيه بشارع كورنيش النيل في المنيا

شلتر" وتطعيم ضد السعار.. المنيا تواجه الكلاب الضالة بعد تعدد الشكاوى

المنيا- جمال محمد:

نشب حريق في أحد الكافيهات جنوب كورنيش النيل بمدينة المنيا، اليوم الاثنين، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة عليه بمعاونة الأهالي.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بنشوب حريق في أحد الكافيهات المجاورة لعدد من المحال بشارع كورنيش النيل بمنطقة التنظيم والإدارة.

جرى الدفع بسيارتي إطفاء، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية، بينما تضرر أثاث الكافيه ومحتوياته.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وتم التحفظ على المكان لحين معاينة المعمل الجنائي.