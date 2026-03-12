إعلان

نائب محافظ السويس يستمع لشكاوى المواطنين بحي فيصل

كتب : حسام الدين أحمد

10:07 م 12/03/2026
    نائب المحافظ ورئيس حي فيصل خلال متابعة عمل المركز التكنولوجي_2

تفقد الدكتور محمد علام نائب محافظ السويس، المركز التكنولوجي لخدمات المواطنين بحي فيصل، وذلك استكمالا للجولات التفقدية على المراكز التكنولوجية بالأحياء للوقوف على شكاوى المواطنين.

واستمع الدكتور محمد علام لشكاوى المواطنين المترددين على المركز بحي فيصل، وكذا إدارات الحي المختلفة، ووجه الموظفين بضرورة حل مشكلات المواطنين وتذليل أية عقبات تواجههم مع الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

وخلال الجولة كلف نائب المحافظ، المهندسة جهاد أحمد رئيسة حي فيصل بمتابعة الشكاوى والتواصل مع الجهات التنفيذية لحلها واتخاذ كافة الإجراءات لتقديم الخدمات للمواطنين والتسهيل عليهم إنجاز طلباتهم.

وتأتي الجولات التفقدية تنفيذا لتوجيهات المحافظ بمتابعة سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين، وتقييم الأداء والتأكد من تطبيق الحوكمة، رافقه نائب المحافظ المهندسة جهاد أحمد، ومدير المركز التكنولوجي و ورؤساء بعض الأقسام بالحي.

حي فيصل السويس الحوكمة مركز الخدمات التكنولوجية

