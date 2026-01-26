إعلان

شلتر" وتطعيم ضد السعار.. المنيا تواجه الكلاب الضالة بعد تعدد الشكاوى

كتب : جمال محمد

12:12 م 26/01/2026
المنيا- جمال محمد:

واصلت مديرية الطب البيطري بالمنيا تنفيذ حملات تحصين وتعقيم الكلاب الحرة بمختلف مراكز ومدن المنيا، وذلك في إطار الاستراتيجية القومية «معًا نحو مصر خالية من السعار 2030»، الهادفة إلى حماية الصحة العامة والحد من انتشار الأمراض الحيوانية المشتركة، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا.

وأوضح الدكتور رمضان توفيق، مدير عام مديرية الطب البيطري بالمنيا، أن المديرية نفذت حملة ميدانية بمدينة المنيا الجديدة أسفرت عن تحصين نحو 40 كلبًا حرًا ضد مرض السعار، مشيرًا إلى أن الحملات تُنفذ بشكل دوري وموسع لضمان تغطية المناطق الحيوية، مع الالتزام الكامل بتطبيق معايير الرفق بالحيوان.

وأضاف مدير المديرية أنه تم توفير مركز إيواء (شلتر) بسمالوط لتجميع الكلاب الحرة، تمهيدًا لإجراء أعمال التحصين والتعقيم اللازمة، بما يسهم في تنظيم أعدادها والحد من المخاطر الصحية المحتملة، وذلك في إطار جهود الدولة لخلق بيئة آمنة وصحية للمواطنين وتحقيق التوازن بين الصحة العامة والرفق بالحيوان.

وكانت عشرات الشكاوى وردت إلى المحافظة في الفترة الأخيرة تفيد انتشار الكلاب الضالة بمراكز ومدن المحافظة المختلفة، وتعرض بعض المواطنين للعقار.

