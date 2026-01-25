بالصور- آثار إدفو تحتفل بعيد الشرطة وتستقبل السياح بالورود

أسوان – إيهاب عمران

احتفلت منطقة آثار إدفو بمحافظة أسوان، بالتعاون مع وحدة شرطة السياحة والآثار بمعبد إدفو، بأعياد الشرطة، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب، وبمشاركة متميزة من الإدارة التعليمية ومدارسها.

وقال أسامة إسماعيل، مدير عام منطقة آثار إدفو، إن رجال الشرطة قاموا باستقبال السائحين بالورود والهدايا التذكارية، في لفتة تعكس حالة الأمن والاستقرار التي تنعم بها مصر، وتجسد حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

وأضاف أن الاحتفالية أضفت أجواءً من البهجة والفرحة، تزامنًا مع تزايد أعداد السائحين الوافدين إلى محافظة أسوان، التي تُعد من أبرز المقاصد السياحية خلال فصل الشتاء، لما تتمتع به من طقس معتدل وطبيعة خلابة، فضلًا عن ثرائها بالمواقع والمعابد الأثرية الفريدة، ويأتي معبد إدفو في مقدمة المعابد البطلمية الأكثر اكتمالًا في مصر.

من جانبها، قالت ثناء رمضان، مسؤول إدارة البحث العلمي والوعي الأثري بمنطقة آثار إدفو، إن الاحتفالية تعكس روح الحب والتلاحم بين المواطنين ورجال الشرطة، من خلال تقديم التحية والتقدير والتهنئة لرجال الشرطة، إلى جانب غرس هذه القيم في نفوس تلاميذ المدارس المشاركين في الاحتفالية.

وأوضحت أن تلاميذ المدارس قدموا فقرات فنية متنوعة شملت أغانٍ وتابلوهات استعراضية داخل المعبد بعدة لغات أجنبية، في مشهد حضاري نال إعجاب الزائرين والسائحين.

وأضافت أن مدير آثار إدفو وجميع العاملين بالمنطقة قدموا التهنئة لرجال الشرطة والسياحة، كما تم تقديم درع تذكاري خاص لرئيس وحدة شرطة السياحة والآثار، تقديرًا لدورهم في تأمين المواقع الأثرية ودعم الحركة السياحية.