بالصور- آثار إدفو تحتفل بعيد الشرطة وتستقبل السياح بالورود

وزع ضباط وأفراد إدارة مرور الدقهلية بقيادة العميد دكتور حاتم طه، مدير الإدارة وبإشراف اللواء عصام هلال مدير الامن، الورود والشيكولاته على المواطنين تزامنا مع احتفالات الشرطة المصرية بعيد الشرطة الـ74.

جرت الفعاليات بوسط مدينة المنصورة امام كوبري طلخا، ومنطقة ستاد المنصورة بمشاركة ضباط قسم العلاقات العامة والإعلام، وإدارة مرور الدقهلية، وسط تفاعل كبير من المواطنين، وتبادل التهنئة مع الضباط والأفراد..

شهدت المبادرة، ابتسامات وتبادلًا للتهنئة بين المواطنين ورجال الشرطة، الذين حرصوا على مشاركة المواطنين فرحتهم بالمناسبة، في صورة تؤكد عمق العلاقة بين جهاز الشرطة والمجتمع.