بالفيديو والصور- ضباط الشرطة يوزعون الورود والشيكولاتة على المواطنين في الدقهلية

كتب : رامي محمود

04:16 م 25/01/2026
  عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    مدير إدارة مرور الدقهلية يوزع الحلوى والشيكولاتة على المواطنين (1)
  • عرض 5 صورة
    ضباط وافراد الشرطة يوزعون الورود والشيكولاتة على المواطنين (2)
  • عرض 5 صورة
    مدير إدارة مرور الدقهلية يوزع الحلوى والشيكولاتة على المواطنين (2)
  • عرض 5 صورة
    ضباط وافراد الشرطة يوزعون الورود والشيكولاتة على المواطنين (3)

وزع ضباط وأفراد إدارة مرور الدقهلية بقيادة العميد دكتور حاتم طه، مدير الإدارة وبإشراف اللواء عصام هلال مدير الامن، الورود والشيكولاته على المواطنين تزامنا مع احتفالات الشرطة المصرية بعيد الشرطة الـ74.

جرت الفعاليات بوسط مدينة المنصورة امام كوبري طلخا، ومنطقة ستاد المنصورة بمشاركة ضباط قسم العلاقات العامة والإعلام، وإدارة مرور الدقهلية، وسط تفاعل كبير من المواطنين، وتبادل التهنئة مع الضباط والأفراد..

شهدت المبادرة، ابتسامات وتبادلًا للتهنئة بين المواطنين ورجال الشرطة، الذين حرصوا على مشاركة المواطنين فرحتهم بالمناسبة، في صورة تؤكد عمق العلاقة بين جهاز الشرطة والمجتمع.

ضباط الشرطة الدقهلية احتفالات الشرطة المصرية عيد الشرطة

