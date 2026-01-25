إعلان

الكفن يسبق هدايا الصغار".. رحلة "عوض" من الغربة تنتهي بالموت على طريق المنيا

كتب : جمال محمد

01:57 م 25/01/2026 تعديل في 02:17 م
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    الشاب عوض يرفع يده بالسبابة بعد وفاته
  • عرض 5 صورة
    الشاب عوض
  • عرض 5 صورة
    الشاب عوض أثناء العمرة
  • عرض 5 صورة
    بقايا هدايا الشاب عوض

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

المنيا- جمال محمد:

لم يكن يدري أن عودته من الغربة ستكون الأخيرة، وأن فرحة اللقاء التي انتظرها عامين ستتحول إلى مأتم، وأن الألعاب التي حملها بلهفة لأطفاله لن تصل إلى أيديهم أبدًا.

عوض فرحان أحمد، شاب في العقد الثالث من عمره، من أبناء محافظة أسيوط، غادر قريته قبل عامين متجهًا إلى إحدى دول الخليج بحثًا عن لقمة عيش كريمة، تاركًا خلفه زوجة شابة وطفلًا صغيرًا، وزوجة حامل تنتظر عودته لتضع مولودها بين ذراعيه.

مرت الأيام ثقيلة في الغربة، لكنه قرر أخيرًا العودة.. عاد محمّلًا بالهدايا، وبالشوق، وبأحلام لقاء طال انتظاره.

وصل عوض إلى مطار القاهرة، واستقل سيارة متجهة إلى موقف أسيوط، ثم ميكروباصًا على الطريق الصحراوي الشرقي جنوب محافظة المنيا، غير مدرك أن هذا الطريق سيكون آخر محطاته في الحياة.

في لحظات خاطفة، انقلب الميكروباص بسبب السرعة الزائدة، ليصمت قلب عوض إلى الأبد، ويفارق الحياة في الحال، بينما أصيب 10 آخرون بإصابات متفرقة ما بين كسور وجروح في أنحاء متفرقة من الجسد.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا بالحادث، وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى نقل المصابين والجثمان إلى مستشفى صدر المنيا.

تحريات أولية أكدت أن السرعة الزائدة كانت السبب وراء الحادث المأساوي، وتم تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على السيارة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

عاد عوض، لكن ليس إلى أحضان أسرته، بل إلى كفن أبيض، تاركًا خلفه زوجة ثكلى، وأطفالًا سيكبرون وهم يسمعون حكاية أب عاد من الغربة شهيد طريق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظة أسيوط مطار القاهرة محافظة المنيا انقلاب ميكروباص

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"يهاجمونه بعنصرية".. كيف دافع جمهور ليفربول عن محمد صلاح؟
رياضة عربية وعالمية

"يهاجمونه بعنصرية".. كيف دافع جمهور ليفربول عن محمد صلاح؟
بعد فيديو غياب الموظفين.. مديرية عمل كفر الشيخ تستقبل صاحب الواقعة
أخبار مصر

بعد فيديو غياب الموظفين.. مديرية عمل كفر الشيخ تستقبل صاحب الواقعة
"دون تلف أو تغيير لونه".. 8 طرق فعالة لـ تخزين الثوم قبل رمضان
نصائح طبية

"دون تلف أو تغيير لونه".. 8 طرق فعالة لـ تخزين الثوم قبل رمضان

ملك البحار الوديع.. ما هو "بهلول المسالم" الذي أشعل الغضب في البحر الأحمر؟
أخبار المحافظات

ملك البحار الوديع.. ما هو "بهلول المسالم" الذي أشعل الغضب في البحر الأحمر؟

موعد ظهور نتائج امتحانات صفوف النقل بالجيزة.. التفاصيل كاملة
مدارس

موعد ظهور نتائج امتحانات صفوف النقل بالجيزة.. التفاصيل كاملة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"MBC" تعلق على تصريحات أحمد سعد المثيرة للجدل بشأن "the voice"
"على قد الإيد".. نصائح ذهبية لضبط ميزانية شهر رمضان
البنك الأهلي يحذر عملاءه من هذه الرسائل
حركة وزارية كبيرة خلال ساعات.. أحمد سالم يعلق على خطاب الرئيس السيسي
احمِ فلوسك.. 5 نصائح عملية لتفادي فخ شراء ذهب مغشوش