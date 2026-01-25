4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق شقة سكنية بشبرا الخيمة



القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قررت جهات التحقيق انتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب اندلاع حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وذلك عقب السيطرة على النيران دون وقوع إصابات بشرية.



كانت قوات الحماية المدنية بالقليوبية قد تمكنت، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من السيطرة على الحريق الذي نشب داخل شقة سكنية تقع أعلى مصنع أحذية بمدينة شبرا الخيمة، بعد الدفع بـ4 سيارات إطفاء مدعمة بسيارة إسعاف.



وتلقت الأجهزة المعنية إخطارًا من غرفة عمليات الحماية المدنية يفيد بنشوب الحريق، وعلى الفور انتقلت القوات إلى موقع البلاغ، ونجحت في محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى باقي أجزاء المبنى أو المباني المجاورة.



وأسفرت المعاينة الأولية عن أن الحريق اندلع داخل الشقة محل البلاغ، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لتحديد سبب الحريق، مع استعجال تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة.