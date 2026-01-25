الشرقية – نشأت علي:

قرر الدكتور أحمد المقدم، رئيس مجلس مدينة ومركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، تحرير محاضر قانونية ضد أصحاب حظائر المواشي الذين يقومون بإلقاء مخلفات الحيوانات داخل شبكات الصرف الصحي الأهلية، وذلك بعد تسببها في حدوث طفح كبير بشوارع عدد من قرى المركز.

ووجّه رئيس المركز، خلال جولة ميدانية له اليوم الأحد بقرية ابن العاص، قسم تحسين البيئة بمجلس المدينة، والوحدة المحلية بالهجارسة، بضرورة حصر جميع حظائر المواشي بنطاق القرية، عقب شكاوى الأهالي من سوء استخدام بعض المواطنين لشبكة الصرف الصحي، ما أدى إلى تحوّل شوارع القرية إلى برك ومستنقعات.

وشدد الدكتور أحمد المقدم، خلال الجولة، على المحاسب علاء السباعي نائب رئيس المركز، ورؤساء الوحدات المحلية المرافقين له، بضرورة الاهتمام بالنظافة العامة، والعمل على رفع وإزالة أي تجمعات للقمامة، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني، بضرورة تذليل كافة المشكلات التي تواجه المواطنين.

وأكد رئيس مجلس المدينة أن التواجد الميداني بين المواطنين يمثل نهجًا ثابتًا لرئاسة المركز، مشددًا على أن العمل يتم من أرض الواقع وليس من داخل المكاتب، في إطار الحرص على المتابعة المستمرة لمطالب وشكاوى المواطنين، والعمل على إيجاد حلول جذرية لها.

وفي السياق ذاته، وجّه أهالي قرية ابن العاص الشكر لرئيس مجلس المدينة على جهوده في حل مشكلة الصرف الصحي، والتي تسببت في تعطّل الحياة اليومية داخل القرية نتيجة تحوّل الشوارع إلى برك ومستنقعات، مؤكدين أنه متواجد دائمًا بين المواطنين ولا يعتمد على التقارير المكتبية فقط.

وفي سياق آخر، تشهد مدينة وقرى مركز كفر صقر حالة من الانضباط الملحوظ في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بفضل المتابعة المستمرة من الدكتور أحمد المقدم، الذي يولي اهتمامًا خاصًا بكافة الملفات التي تمس حياة المواطن اليومية، ما كان له بالغ الأثر في تحسين مستوى الخدمات العامة داخل نطاق المركز.