إعلان

لم يتركها وحدها.. قصة وفاء انتهت برحيل زوجين "حرقًا" في ألسنة لهب بالشرقية

كتب : ياسمين عزت

11:56 م 24/01/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    لم يتركها وحدها.. قصة وفاء انتهت برحيل زوجين حرقًا في ألسنة لهب بالشرقية (2)
  • عرض 3 صورة
    لم يتركها وحدها.. قصة وفاء انتهت برحيل زوجين حرقًا في ألسنة لهب بالشرقية (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الشرقية - ياسمين عزت:

في منطقة "كفر الإشارة" بمدينة الزقازيق، لم تكن الحكاية مجرد حادث حريق عابر، بل كانت فصلاً ختامياً لقصة وفاء دامت 15 عاماً.

زوجان عاشا معاً على المودة والرحمة، ورغم أن القدر لم يرزقهما بالأطفال، إلا أن قلوبهما اتسعت لحبٍ لم ينطفئ حتى في أصعب اللحظات.

تحولت اللحظات الهادئة داخل منزلهما الصغير إلى كابوس مرعب، حين اندلعت النيران إثر اشتعال "شعلة" بديلة للبوتجاز، ومع تصاعد ألسنة اللهب واحتلال الأدخنة للمكان، كان بإمكان الزوج أن ينجو بنفسه ويهرب من الموت المحقق، لكنه رفض الحياة بدون شريكة عمره؛ ليعود إلى الداخل وسط الجحيم بحثاً عنها، مفضلاً الموت معها على النجاة وحيداً.

داخل المنزل المتفحم، انتهت الحكاية كما بدأت دائماً: "معاً"، وعثر الأهالي على جثماني الزوجين وقد فارقا الحياة حرقاً، لتظل قصتهما شاهدة على معنى الوفاء الحقيقي الذي لا ينهار أمام الخوف، ولا يتراجع أمام الموت.

في مشهد جنائزي مهيب، شيّع أهالي الزقازيق جثماني الزوجين وسط بكاء ونحيب لم ينقطع، كان الجميع يتحدث عن سيرتهما الطيبة وعشرتهما الهادئة التي لم تكن تحتاج إلى ضجيج لتثبت عمقها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الشرقية كفر الإشارة الزقازيق حادث حريق وفاة زوجين حرقًا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل تستطيع الثعابين استشعار الكوارث الطبيعية قبل وقوعها؟
علاقات

هل تستطيع الثعابين استشعار الكوارث الطبيعية قبل وقوعها؟
حدث بالفن| أول ظهور للفنانة لقاء الخميسي مع زوجها عبد المنصف بعد انفصاله
زووم

حدث بالفن| أول ظهور للفنانة لقاء الخميسي مع زوجها عبد المنصف بعد انفصاله
النادي الأهلي يعلن إتمام انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة
رياضة محلية

النادي الأهلي يعلن إتمام انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة
فيديو وصور..مينا مسعود وإميلي شاه يستمتعان بوقتهما وسط الثلج
أجنبي

فيديو وصور..مينا مسعود وإميلي شاه يستمتعان بوقتهما وسط الثلج
مصطفى حسني في "دولة التلاوة": الإنسان المحصن كـ "الراكب دبابة".. والأذكار
أخبار مصر

مصطفى حسني في "دولة التلاوة": الإنسان المحصن كـ "الراكب دبابة".. والأذكار

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

دعم أسر الشهداء وتوجيه بشأن استخدام الموبايل للأطفال.. رسائل مهمة للرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة
تبدأ من 190 جنيها.. أسعار ومكونات كرتونة رمضان في 5 سلاسل تجارية شهيرة
- تعرف على موعد أول يوم رمضان فلكيًا.. وعدد ساعات الصيام