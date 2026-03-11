هددت القوات المسلحة الإيرانية باستهداف الموانئ في المنطقة والأرصفة البحرية كافة، في حال تعرضت المنشآت الملاحية الإيرانية لأي هجوم عسكري خلال الفترة المقبلة.

مبررات استهداف الموانئ في المنطقة

ويأتي هذا التهديد بعد أن اتهمت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، إيران باستخدام الموانئ المدنية الممتدة على طول مضيق هرمز لإجراء عمليات عسكرية تشكل خطرا على حركة الشحن الدولي.

وحذرت واشنطن، من أن الموانئ التي تُستغل بهذه الطريقة ستتحول إلى أهداف عسكرية مشروعة بموجب أحكام القانون الدولي، مما قد يفتح الباب أمام احتمالات استهداف الموانئ في المنطقة بشكل متبادل.

تصريحات شكارجي حول استهداف الموانئ في المنطقة

في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإيرانية، يوم الأربعاء، قال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الإيرانية أبو الفضل شكارجي: "إذا تعرضت موانئ إيران للتهديد، فإن جميع الموانئ والأرصفة في المنطقة ستكون أهدافنا المشروعة".

ويعكس هذا التصريح نية طهران توسيع رقعة الصراع لتشمل كافة المرافق الملاحية الإقليمية حال المساس بقدراتها السيادية، مما يزيد من مخاوف استهداف الموانئ في المنطقة وتأثير ذلك على سلاسل التوريد.

أزمة الطاقة و استهداف الموانئ في المنطقة

ويأتي هذا التحذير في ذروة التصعيد داخل مضيق هرمز، وهو نقطة الاختناق الحيوية التي يمر عبرها ما يقرب من خُمس إمدادات النفط العالمية يوميا.

وردت طهران، على الضربات الأمريكية الإسرائيلية بتهديد السفن العابرة للمضيق، مما أدى إلى إغلاقه فعليا وتسبب في قفزة كبيرة بأسعار النفط العالمية نتيجة تعطل ممرات الطاقة الاستراتيجية.