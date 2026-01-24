المنوفية- أحمد الباهي:

خيمت حالة من الحزن والانهيار على تشييع جثامين أم وأطفالها الأربعة بقرية كفر شبرا زنجي التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، مساء اليوم السبت، بعدما رفض الأب إبراهيم عبد الرحمن، سائق، إنزال الجثامين أمام المقابر، مرددًا وسط دموعه: "محدش هيشيل عيالي غيري".

وأصر الأب المفجوع، الذي كان في حالة صدمة شديدة، على أن تُدفن ابنته الصغرى «مسك» أولًا، مطالبًا بتقديم السيارة التي تحمل جثمانها على سيارة أشقائها، وهو ما استجاب له المشيعون احترامًا لرغبته ومشاعره، حيث وصلت الجثامين إلى القرية في سيارتين.

وبعد تنفيذ رغبة الأب، أُديت صلاة الجنازة وسط جموع غفيرة من الأهالي، ثم جرت مراسم الدفن في مشهد إنساني مؤلم أبكى الحاضرين، خاصة مع تمسك الأب بحمل نعوش أطفاله بنفسه حتى مثواهم الأخير.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى مصرع الأم وأطفالها الأربعة اختناقًا، إثر تسرب غاز داخل شقتهم بالطابق الثالث بعقار مكون من 6 طوابق بشارع أحمد عرابي بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت إخطارًا من عمليات النجدة يفيد بالعثور على جثامين أم و4 أبناء داخل شقتهم، وانتقلت على الفور قوات الشرطة وسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين أن الوفاة نتجت عن تسرب غاز، وتم التحفظ على الجثامين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

وجاءت أسماء الضحايا: شيماء صادق، 31 سنة، وأبناؤها محمد إبراهيم عبد الرحمن، ومصطفى إبراهيم عبد الرحمن، وأحمد إبراهيم عبد الرحمن، ومسك إبراهيم عبد الرحمن.

