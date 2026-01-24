تشييع جثامين أم وأطفالها الأربعة بقرية كفر شبرا زنجى فى المنوفية -صور

لم يتركها وحدها.. قصة وفاء انتهت برحيل زوجين "حرقًا" في ألسنة لهب بالشرقية

المنوفية- أحمد الباهي:

شيّع أهالي قرية كفر شبرا زنجى التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، مساء اليوم السبت، جثامين أم وأطفالها الأربعة، في جنازة مهيبة خيّم عليها الحزن، عقب وفاتهم اختناقًا نتيجة تسرب غاز داخل شقتهم بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وصلت سيارتين إسعاف بداخلها 5 وفيات، وسط مشاركة واسعة من الأهالي، الذين ودّعوا الضحايا بقلوب يعتصرها الألم، فيما سادت حالة من الحزن الشديد بين المشيعين، خاصة مع صغر أعمار الأطفال.

وكانت الأم وأبنائها الأربعة لقوا مصرعهم إثر تسرب غاز داخل شقتهم بالطابق الثالث بعقار مكون من 6 طوابق بشارع أحمد عرابي بمدينة شبرا الخيمة، حيث جرى العثور عليهم متوفين داخل الشقة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثامين أم و4 أطفال داخل شقتهم، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة.

وبالمعاينة والفحص، تبين أن الوفاة نتجت عن تسرب غاز داخل الشقة، وتم التحفظ على الجثامين تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وجاءت أسماء المتوفين: شيماء صادق، 31 سنة، وأبنائها محمد إبراهيم عبد الرحمن، ومصطفى إبراهيم عبد الرحمن، وأحمد إبراهيم عبد الرحمن، ومسك إبراهيم عبد الرحمن.