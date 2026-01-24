إعلان

تشييع جثامين أم وأطفالها الأربعة بقرية كفر شبرا زنجى فى المنوفية -صور

كتب : مصراوي

11:03 م 24/01/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    سيارة الضحايا تتحرك وسط جموع المشيعين
  • عرض 5 صورة
    تشييع جثامين أم وأطفالها الأربعة بقرية كفر شبرا زنجى
  • عرض 5 صورة
    لحظة وصول الجثامين للمقابر
  • عرض 5 صورة
    زحام أمام مقابر كفر شبرا زنجى

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

المنوفية- أحمد الباهي:

شيّع أهالي قرية كفر شبرا زنجى التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، مساء اليوم السبت، جثامين أم وأطفالها الأربعة، في جنازة مهيبة خيّم عليها الحزن، عقب وفاتهم اختناقًا نتيجة تسرب غاز داخل شقتهم بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وصلت سيارتين إسعاف بداخلها 5 وفيات، وسط مشاركة واسعة من الأهالي، الذين ودّعوا الضحايا بقلوب يعتصرها الألم، فيما سادت حالة من الحزن الشديد بين المشيعين، خاصة مع صغر أعمار الأطفال.

وكانت الأم وأبنائها الأربعة لقوا مصرعهم إثر تسرب غاز داخل شقتهم بالطابق الثالث بعقار مكون من 6 طوابق بشارع أحمد عرابي بمدينة شبرا الخيمة، حيث جرى العثور عليهم متوفين داخل الشقة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثامين أم و4 أطفال داخل شقتهم، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة.

وبالمعاينة والفحص، تبين أن الوفاة نتجت عن تسرب غاز داخل الشقة، وتم التحفظ على الجثامين تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وجاءت أسماء المتوفين: شيماء صادق، 31 سنة، وأبنائها محمد إبراهيم عبد الرحمن، ومصطفى إبراهيم عبد الرحمن، وأحمد إبراهيم عبد الرحمن، ومسك إبراهيم عبد الرحمن.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شبرا زنجي الباجور المنوفية جنازة أسرة جنازة ضحايا الغاز

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حدث بالفن| أول ظهور للفنانة لقاء الخميسي مع زوجها عبد المنصف بعد انفصاله
زووم

حدث بالفن| أول ظهور للفنانة لقاء الخميسي مع زوجها عبد المنصف بعد انفصاله
شديد البرودة وتحذير من الشبورة وأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد
أخبار مصر

شديد البرودة وتحذير من الشبورة وأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد

هل تستطيع الثعابين استشعار الكوارث الطبيعية قبل وقوعها؟
علاقات

هل تستطيع الثعابين استشعار الكوارث الطبيعية قبل وقوعها؟
تحذير من الشبورة الكثيفة.. الأرصاد: توقعات باستمرار الطقس الدافئ خلال هذا
أخبار مصر

تحذير من الشبورة الكثيفة.. الأرصاد: توقعات باستمرار الطقس الدافئ خلال هذا
لم يتركها وحدها.. قصة وفاء انتهت برحيل زوجين "حرقًا" في ألسنة لهب بالشرقية
أخبار المحافظات

لم يتركها وحدها.. قصة وفاء انتهت برحيل زوجين "حرقًا" في ألسنة لهب بالشرقية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

دعم أسر الشهداء وتوجيه بشأن استخدام الموبايل للأطفال.. رسائل مهمة للرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة
تبدأ من 190 جنيها.. أسعار ومكونات كرتونة رمضان في 5 سلاسل تجارية شهيرة
- تعرف على موعد أول يوم رمضان فلكيًا.. وعدد ساعات الصيام