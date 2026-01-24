الدقهلية - رامي محمود:

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الدقهلية حملات مفاجئة بمختلف المراكز، بقيادة المحاسب علي حسن، وكيل وزارة التموين، للتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات القانونية وجودة رغيف الخبز، وشملت الأسواق والمخابز ومحطات تموين السيارات وتعبئة الغاز، على مدار أربعة أيام.

أسفرت الحملات تحت إشراف ياسر السعودي، مدير إدارة الرقابة التموينية، في قطاع المخابز عن تحرير 170 مخالفة تنوعت بين نقص الوزن، وعدم وجود سجل، وعدم نظافة أدوات العجين، وتجميع الدقيق المدعم، وعدم مطابقة المواصفات.

وفي قطاع الأسواق، تحت إشراف الدكتورة شيماء الهندي، مدير عام التجارة الداخلية، تم تحرير 81 مخالفة تموينية، وضبط حالات غش تجاري بعدد من المنشآت، شملت: ثلاجة لحوم بها 320 كيلوجرام مصنعات لحوم غير صالحة، محل يحتوي على 370 كيلوجرام لحوم وكبدة غير مطابقة، مطعم به 160 كيلوجرام لحوم غير صالحة للاستهلاك، وثلاجة دواجن بها نصف طن دواجن وأجزاء ومفروم غير مطابق للاشتراطات الصحية.

كما تم ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية مجهولة المصدر، بينها 30 علبة حلويات أطفال (جيلي) بدون بيانات أو تاريخ إنتاج أو صلاحية، 250 كيلوجرام أرز، 50 بالته عصير، 100 بالته مياه معدنية، 2.5 طن دقيق، 550 كيلوجرام سمن نباتي، طن ملح، نصف طن عسل أسود، 10 كيلوجرام زبدة بيور، وجركن زيت طعام 15 كيلوجرام.

وشملت الحملات ضبط مخالفات البيع بدون فواتير، حيث تم ضبط 4 قاروصة سجائر مارلبورو، 25 قاروصة كليوباترا، وقاروصة مجهولة المصدر، بالإضافة إلى منشأة تعمل بدون سجل صناعي، والتحفظ على 40 كرتونة عجوة وزن 800 جرام، وضبط معمل ألبان والتحفظ على 5 صفائح جبن وزن 120 كيلوجرام، و10 شكاير ملح وزن 50 كيلوجرام للشيكارة.

كما تم ضبط مخالفات تجميع الأسمدة المدعمة، والتحفظ على 48 شيكارة نترات و45 شيكارة سماد يوريا، وحالات ذبح خارج السلخانة، والتحفظ على 80 كيلوجرام لحوم، إضافة إلى ضبط طن ردة وفواتير، طن ملح، ونصف طن عسل أسود مجهولي المصدر.

وشملت الحملات كذلك محطات الوقود والمواد البترولية، حيث تم ضبط مخالفة واحدة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.