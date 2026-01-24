"نظرة الوداع".. أسرة ضحايا تسرب الغاز بشبرا الخيمة تنتظر وصول الجثامين

القليوبية - أسامة عبد الرحمن:

سيطرت حالة شديدة من الحزن على أسرة في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بعد وفاة أم وأربعة من أطفالها إثر تسرب الغاز في شقتهم، حيث انتظر أفراد الأسرة والجيران وصول الجثامين أمام مشرحة مستشفى بنها التعليمي وسط أجواء من الأسى والحزن.

وكشف عدد من جيران الأسرة تفاصيل الواقعة، مؤكدين أن عم الأطفال لاحظ غياب أبناء شقيقه، وعند محاولته الاطمئنان عليهم لم يستجيبوا، فاضطر لكسر باب الشقة ليجد الجثامين الخمسة داخل المنزل نتيجة تسرب الغاز.

وأمرت النيابة العامة بشبرا الخيمة بنقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى بنها التعليمي لإجراء الصفة التشريحية وتحديد سبب الوفاة، حيث دفعت هيئة الإسعاف فرع القليوبية بثلاث سيارات لنقل الجثامين تمهيدًا لإتمام الإجراءات القانونية اللازمة.

وانتقل فريق من المعمل الجنائي إلى مكان الواقعة لمعاينة الشقة وبيان سبب الوفاة، كما باشرت النيابة التحقيقات وطلبت التحفظ على الجثامين لحين حضور فريقها لمعاينة مكان الحادث رسميًا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغًا من عمليات النجدة يفيد العثور على جثامين الأم وأطفالها في شقتهم بالطابق الثالث بعقار مكون من ستة طوابق في شارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لمكان الواقعة للتعامل مع الحادث.

وضمت قائمة المتوفين الأم شيماء صادق، 31 سنة، والأبناء: محمد إبراهيم عبد الرحمن، ومصطفى إبراهيم عبد الرحمن، وأحمد إبراهيم عبد الرحمن، ومسك إبراهيم عبد الرحمن، حيث تم التحفظ على الجثامين لحين حضور فريق النيابة لاستكمال التحقيقات.

