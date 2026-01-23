بالصور.. ختام النسخة الثالثة من مشروع "أنت تقدر" بالأقصر

الأقصر - محمد محروس:

شهد الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، الحفل الختامي لمشروع «أنت تقدر» - النسخة الثالثة للتنمية الاقتصادية، الممول من مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع ومؤسسة مهنة ومستقبل للتنمية، والمنظم تحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بقاعة مؤتمرات المحافظة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية وممثلي الجهات الشريكة والمستفيدين من المشروع.

وحضر الحفل الدكتور محمد جمعة، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، وأحمد بشير، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مهنة ومستقبل، وهبة حسين، المدير التنفيذي لمؤسسة بنك مصر، وشيماء الحسيني، أمين صندوق مؤسسة مهنة ومستقبل للتنمية.

ويهدف المشروع إلى دعم جهود الدولة نحو التمكين الاقتصادي وبناء قدرات الشباب والسيدات، من خلال توفير فرص التدريب والتأهيل لسوق العمل ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وخلق فرص عمل مستدامة.

تضمن الحفل تسليم عقود المنح وشهادات اجتياز التدريب للمستفيدين من المشروع، إلى جانب تكريم الشركاء تقديرًا لدورهم في دعم وتنفيذ أنشطة المشروع وتحقيق أهدافه التنموية.

في كلمته، نقل نائب المحافظ تحيات المحافظ، مؤكدًا أن مشروع «إنت تقدر» يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات التنفيذية لدعم خطط الدولة للتنمية الشاملة، مشيدًا بالجهود المبذولة لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وأشار إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمبادرات التي تستهدف تمكين المواطنين اقتصاديًا، خاصة الشباب والسيدات، باعتبارهم ركيزة أساسية للتنمية وبناء مستقبل أفضل، مؤكدًا استمرار دعم مثل هذه المبادرات التي تسهم في خلق فرص حقيقية للإنتاج والعمل بما يتماشى مع رؤية الدولة لبناء الإنسان المصري.

من جانبه، قال أحمد بشير، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مهنة ومستقبل للتنمية: "نؤمن بأن التنمية الحقيقية تبدأ من الإنسان، ونعمل على تمكين الشباب والنساء من المهارة والمعرفة والفرصة. شراكتنا مع مؤسسة بنك مصر نموذج وطني ناجح للتكامل بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاع المصرفي لإحداث تغيير ملموس ومستدام في حياة الأسر بمحافظة الأقصر."

وأوضح بشير أن المشروع استفاد منه 600 شخص عبر تدريبات في ريادة الأعمال والمهارات الحياتية والتوجيه المهني والدعم النفسي، كما تم تأسيس ودعم 470 مستفيدًا في مجالات متعددة مثل صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات والحقائب، وصيانة التكييف والتبريد، ومناحل العسل، والمكياج، وصناعة المنظفات، ومشروعات تجارية وصناعية وخدمية.

وأكدت هبة حسين، المدير التنفيذي لمؤسسة بنك مصر، أن دعم المشروع يأتي في إطار الدور المجتمعي للمؤسسة لتمكين الشباب والسيدات اقتصاديًا، وبناء قدراتهم لإقامة مشروعات صغيرة تسهم في تحسين مستوى المعيشة وخلق فرص عمل مستدامة، مشيرة إلى أهمية الشراكة بين الجهات المختلفة لتحقيق التنمية الشاملة بالمحافظات.

واختُتم الحفل بالتأكيد على استمرار التعاون وإطلاق مراحل جديدة من المشروع لاستهداف فئات أوسع، دعمًا لمسيرة التنمية بمحافظة الأقصر.