شيّع العشرات من أهالي مدينة المنصورة، جثامين الأطفال الأشقاء الثلاثة ضحايا حادث اندلاع حريق هائل داخل مسكنهم، والذي نشب نتيجة وصلات كهربائية عشوائية، ما أدى إلى اشتعال النيران وتعرّض الأطفال للاختناق.

وخرجت جثامين الأطفال داخل نعشين، حيث جرى وضع الطفلين الأصغر سنًا سليمان (6 سنوات) وسفيان (4 سنوات) داخل نعش واحد، بينما وُضع شقيقهما الأكبر سليم (9 سنوات) في نعش منفصل.

وانطلقت الجنازة من مسجد العيسوي عقب أداء صلاة الجنازة عصرًا، حيث حُملت الجثامين على الأكتاف وسط حالة من الحزن والانهيار بين الأهالي، وجرى تشييعهم إلى مقابر أسرة الأم.

وألقى إمام المسجد كلمة مؤثرة قبل أداء صلاة الجنازة، وجّه خلالها حديثه إلى والدة الأطفال قائلًا: "احتسبيهم عند الله، ولكِ بيت في الجنة، فقد قال رسول الله ﷺ: من مات له ولدان دخل الجنة، فكيف بكِ يا أم الأولاد وقد فقدتِ ثلاثة لم يبلغوا سن البلوغ".

وأضاف: "أبناؤكم حجاب لكم من النار يوم القيامة، وستجدونهم واقفين على أبواب الجنة يُدخلونكم إليها".

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الحادث إلى تلقي اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة أول المنصورة من إدارة شرطة النجدة، باندلاع حريق داخل منزل بشارع الثانوية بدائرة القسم.

انتقلت قوات الحماية المدنية وضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين نشوب الحريق داخل عقار مكوّن من 4 طوابق بشارع خليل المتفرع من شارع الثانوية، وتحديدًا بالطابق الأخير، نتيجة حدوث ماس كهربائي أدى إلى التهام محتويات الشقة.

وأسفر الحادث عن وفاة 3 أطفال أشقاء وهم: سليم نور الدين عماد مصطفى – 9 سنوات، سليمان – 6 سنوات، سفيان – 4 سنوات، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، واستخراج الجثامين، ونقلها بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى المنصورة الدولي.

