البحرين تعلن إصابة 3 أشخاص وأضرار في مبنى جامعي ومحطة مياه

كتب : وكالات

11:25 ص 08/03/2026

البحرين

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، الأحد، إصابة 3 أشخاص وتضرر مبنى جامعي في منطقة المحرق إثر سقوط شظايا صاروخ، في أحدث تداعيات الهجمات الإيرانية التي تستهدف المملكة.

وذكرت الوزارة في بيان أن "العدوان الإيراني أدى إلى إصابة 3 أشخاص وأضرار مادية في مبنى إحدى الجامعات بالمحرق نتيجة سقوط شظايا صاروخ".

وأضافت أن الهجمات استهدفت أهدافاً مدنية بشكل عشوائي، مشيرة إلى تعرض محطة لتحلية المياه لأضرار مادية بعد استهدافها بطائرة مسيّرة.

اعتراض عشرات الصواريخ

وكانت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أعلنت في وقت سابق اعتراض وتدمير 243 تهديداً جوياً منذ بدء الهجمات الإيرانية، شملت 92 صاروخاً و151 طائرة مسيّرة استهدفت أراضي المملكة.

وأكدت أن منظومات الدفاع الجوي البحرينية لا تزال تتعامل مع موجات متتابعة من الهجمات، معتبرة أن استهداف الأعيان المدنية يمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة.

ودعت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن عند سماع صفارات الإنذار، ومتابعة التعليمات الصادرة عبر القنوات الرسمية. كما حثت السكان على عدم الاقتراب من مواقع سقوط الحطام أو الأجسام المشبوهة.

البحرين الحرب على إيران إيران وأمريكا الحرب على الخليج هجمات على الخليج

