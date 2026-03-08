إعلان

اتصال مصري سعودي للتشاور بشأن التطورات الإقليمية الراهنة.. ماذا تضمن؟

كتب : محمد جعفر

11:32 ص 08/03/2026

الدكتور بدر عبد العاطي

جرى اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير خارجية السعودية، يوم السبت، وذلك في إطار التشاور المستمر بين البلدين حيال التطورات الإقليمية المتسارعة في ظل التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة.

تحذيرات من "منعطف خطير"

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، تبادل الوزيران التقييمات والرؤى بشأن اتساع دائرة المواجهات العسكرية في المنطقة، وتداعياتها بالغة الخطورة على الأمن القومي العربي، وقد أكد الوزير عبد العاطي على الخطورة البالغة لاستمرار العمليات العسكرية الجارية، محذرا من أن التمادي في التصعيد الراهن يضع أمن المنطقة أمام منعطف خطير، كما أكد على ضرورة تغليب مسارات التهدئة للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

أمن الخليج "خط أحمر"

كما تطرق الاتصال إلى الاعتداءات الأخيرة التي طالت عدداً من دول الخليج والدول العربية الشقيقة، حيث أكد الوزير عبد العاطي لنظيره السعودى وقوف مصر وتضامنها الكامل مع شقيقاتها في دول الخليج العربي وكافة الدول العربية في مواجهة تلك الهجمات، انطلاقا من مركزية أمن الخليج للأمن القومي المصري.


وأعاد وزير الخارجية التأكيد على ثوابت الموقف المصري الرافض لأية محاولات لتبرير الاعتداءات أو ذرائع للمساس بسيادة الدول الشقيقة.

الدكتور بدر عبد العاطي الحرب على إيران إيران وأمريكا الحرب على الخليج حرب أمريكا وإيران التنسيق المصري السعودي الأمن القومي العربي

