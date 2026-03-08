إعلان

انفجارات عنيفة تهز محافظة يزد بوسط إيران

كتب : وكالات

11:28 ص 08/03/2026

الحرب على إيران

هزت انفجارات، الأحد، محافظة يزد بوسط إيران، على ما أفاد الإعلام الرسمي في اليوم التاسع من الحرب.

وذكرت وكالة "إرنا" أن الانفجارات وقعت في محيط مدينة يزد دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وسُمع دوي انفجارات في وقت سابق الأحد، في مناطق أخرى من إيران ولا سيما العاصمة طهران ومحافظة أصفهان.

وفي السياق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه هاجم البنية التحتية العسكرية في إيران في سلسلة جديدة من الهجمات خلال الليل.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، عبر تطبيق تليجرام مساء السبت، إن مقاتلات إسرائيلية قصفت "مستودعات لتخزين الوقود" في العاصمة طهران للمرة الأولى.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمي أن الحرس الثوري الإيراني، وهو قوة النخبة العسكرية في البلاد، أكد تعرض مصفاة نفط للقصف.

وقال المدير العام للشركة الوطنية الإيرانية لتوزيع المنتجات النفطية كرامت ويس كرمي للتلفزيون الرسمي إن "طيران العدو استهدف الليل الماضي 4 مخازن للنفط ومركزا لنقل المنتجات النفطية في وسط طهران والبرز".

وأفاد بمقتل 4 من موظفي الشركة بينهم سائقان، مشيرا إلى "تضرر" المنشآت الخمس، لكنه أكد أن "الحريق تحت السيطرة".

الحرب على إيران إيران وأمريكا الحرب على الخليج هجمات على الخليج انفجارات محطات النفط

