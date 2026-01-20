جنوب سيناء - رضا السيد:

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، انه يجري تقديم خدمات مناظير جراحة المسالك البولية بمستشفى رأس سدر المركزي التابع لفرع الهيئة بمحافظة جنوب سيناء، وذلك في إطار تطوير منظومة الخدمات التخصصية داخل منشآت الهيئة، وتعزيز قدراتها على التعامل مع الحالات الجراحية الدقيقة وفق أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى، وبما يتسق مع توجه الدولة نحو دعم مسارات التنمية الشاملة بسيناء، وعلى رأسها التنمية الصحية.

وأوضح بيان الهيئة، أن مستشفى رأس سدر يقدم تدخلات جراحية دقيقة باستخدام المناظير في تخصص جراحة المسالك البولية، بما يسهم في تحسين فرص التعافي، وتقليل فترات الإقامة بالمستشفى، والحد من المضاعفات، وذلك اعتمادًا على كوادر طبية مؤهلة وتجهيزات طبية متطورة، تعكس جاهزية المنشآت الصحية بجنوب سيناء لتقديم رعاية تخصصية متقدمة.

وأكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية أن إتاحة خدمات المناظير الجراحية داخل مستشفيات جنوب سيناء تمثل نقلة نوعية في مستوى الرعاية الصحية المقدمة بالمحافظة، وتعكس توجه الهيئة نحو توطين اللامركزية في العلاج، وتوفير خدمات طبية متقدمة بالقرب من محل إقامة المرضى، وذلك ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بما يعزز الاستقرار المجتمعي، ويعزز جهود الدولة في تنمية سيناء على أسس صحية مستدامة.

وأضافت الهيئة أن مستشفى رأس سدر المركزي يُعد أحد الركائز الطبية المهمة لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء، حيث بلغ إجمالي الخدمات الطبية المقدمة به منذ بدء تطبيق المنظومة أكثر من 300 ألف خدمة طبية، إلى جانب إجراء أكثر من 2500 عملية جراحية ما بين بسيطة ومتوسطة وكبرى وعمليات متقدمة وذات مهارة أو طابع خاص، بما يعكس تطور مستوى الخدمة الطبية وقدرة المستشفى على تلبية احتياجات المواطنين داخل المحافظة.

وأشارت الهيئة إلى أن إجمالي الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفيات التابعة للهيئة بمحافظة جنوب سيناء تجاوز 1,5 مليون خدمة طبية، في مؤشر واضح على تنامي حجم الخدمة المقدمة وتوسع نطاق الاستفادة من منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة. بما ينعكس إيجابًا على جودة حياة المرضى ورضا المنتفعين عن الخدمات الصحية المقدمة.

كما جرى التأكيد على أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تواصل تنفيذ خطتها للتوسع في الخدمات الطبية التخصصية والجراحات الدقيقة داخل منشآتها بمحافظات التأمين الصحي الشامل، لاسيما بمحافظة سيناء، بما يحقق العدالة في تقديم الخدمة الصحية، ويرسخ مفهوم الرعاية المتكاملة والآمنة، ويؤكد اهتمام الدولة بتنمية سيناء صحيًا باعتبارها أحد محاور التنمية الشاملة في الجمهورية الجديدة.

جدير بالذكر، أن أول تدخل ناجح باستخدام المناظير الجراحية في تخصص جراحة المسالك البولية بمستشفى رأس سدر المركزي جاء بمشاركة فريق طبي متخصص، ضم الدكتور عبدالوهاب محمد، أخصائي جراحة المسالك البولية، والدكتور إبراهيم عطية، استشاري التخدير، والدكتور عمرو أبو سمرة، أخصائي التخدير، إلى جانب فريق تمريض العمليات، وتحت إشراف إدارة المستشفى.