"الأتوبيس دخل في المحل وأصاب شخصين".. ماذا حدث في دوران الصفا بالإسكندرية؟- صور

كتب : محمد عامر , محمد البدري

01:42 م 19/01/2026
شهدت منطقة دوران الصفا بحي العجمي غربي الإسكندرية، اليوم الاثنين، اصطدام أتوبيس تابع لهيئة النقل العام بمحل أسفل عقار، ما أسفر عن إصابة شخصين وتلفيات بالأتوبيس والمحل.

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد اصطدام أتوبيس بمحل في دوران الصفا بالكيلو 21 طريق الإسكندرية - مطروح الساحلي "اتجاه الهانوفيل".

وتبين من المعاينة تصادم أتوبيس يعمل بالكهرباء، تابع للهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، أثناء سيره بسيارة ما أدى إلى انحرافه وصعوده الرصيف واصطدامه بمحل، ما أدى إلى حالة من الذعر بين المواطنين.

أسفر الحادث عن إصابة شخصين وتلفيات كبيرة بالأتوبيس والمحل المشار إليه، فيما جرى إزالة آثار الحادث ورفع الأتوبيس وإعادة تسيير حركة المرور والتحفظ على السيارتين.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

