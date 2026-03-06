مصرع 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم على طريق الإسماعيلية الصحراوي

عقدت السيدة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم، لقاءً جماهيرياً موسعاً مع أهالي مركز الفرافرة بقرية "اللواء صبيح"، وذلك في أعقاب الإفطار الرمضاني الذي جرى تنظيمه بمقر مركز شباب القرية.

شهد اللقاء حضور سلامة محمد، رئيس المركز، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، في إطار تواصل مباشر يهدف إلى الوقوف على احتياجات المواطنين على أرض الواقع.

استمعت المحافظ بعناية إلى شكاوى ومطالب الأهالي، وأصدرت في استجابة فورية حزمة من التكليفات التنفيذية.

حيث جرى التوجيه بالتنسيق مع مديرية الطرق لدراسة استكمال رصف الطرق الداخلية غير المدرجة بالخطة الحالية، وذلك وفق رؤية مرحلية تضع في الحسبان ما جرى تنفيذه بالفعل ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لضمان تكامل الخدمات.

وفيما يخص قطاع الاتصالات، وجهت المحافظ بمخاطبة الشركات المعنية لإجراء المعاينات الفنية اللازمة لإنشاء برج تقوية يخدم القرية وتوابعها لإنهاء معاناة الأهالي مع ضعف الشبكات.

وفي سياق متصل، كلفّت المحافظ شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة بحث آلية تشغيل محطة الصرف الصحي بصورة منتظمة بما يطابق الاشتراطات البيئية، مع دراسة تغطية المصرف المحيط بالقرية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

كما جرى التأكيد على دعم المنظومة الصحية من خلال التنسيق مع مديرية الصحة لتعزيز تواجد القوافل الطبية التي تقدم خدماتها التخصصية لأهالي القرية والمناطق المجاورة.

وعلى صعيد التنمية المستدامة، دعت السيدة حنان مجدي إلى التوسع في مبادرة إحلال استخدام الطاقة الشمسية سواء في المنشآت الحكومية أو منازل المواطنين، كحل جذري لترشيد الاستهلاك وتخفيف الأحمال.

وفيما يخص ملف الاستثمار والحرف، جرى البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليم قطع الأراضي المخصصة كورش بالمنطقة الحرفية والصناعية بالقرية، توازياً مع مراجعة الموقف القانوني لتخصيص أراضي جمعية إسكان المعلمين بما يضمن حقوق المتقدمين وفق القواعد المنظمة.