أكدت وكالة "تسنيم" للأنباء نقلا عن مسؤول إيراني، عدم توجيه طهران أي رسائل إلى واشنطن، مشددا على رفض الرد على المراسلات الأمريكية تزامنا مع استعداد بلاده لخوض حرب طويلة الأمد.

استفسارات نتنياهو حول محادثات سرية مع إيران

وكشف موقع "أكسيوس"، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب توضيحات رسمية من البيت الأبيض حول احتمالية وجود محادثات سرية مع إيران لوقف إطلاق النار.

وأوضح أن نتنياهو اتصل بالمسؤولين الأمريكيين يوم الاثنين، للتأكد من عدم حدوث تواصل من وراء ظهره، حيث طمأنه البيت الأبيض بشفافية المسار الحالي وعدم الانخراط في أي قنوات خلفية مع طهران.

نفي واشنطن إجراء محادثات سرية مع إيران

وأكد مسؤول أمريكي، أن مبعوث ترامب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف ومستشار وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، يتواصلان بشكل شبه يومي مع نتنياهو ومدير الموساد ديفيد بارنيا لضمان التنسيق الوثيق.

وشدد المسؤول، على أن الإسرائيليين يعلمون جيدا عدم وجود أي محادثات سرية مع إيران، واصفا الرسائل التي أرسلها الإيرانيون عبر وسطاء في الخليج خلال الأيام الماضية بأنها "هراء" ولم يتم الرد عليها.

رفض ترامب فتح محادثات سرية مع إيران

رغم ما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز" عن تواصل غير مباشر بين عملاء وزارة الاستخبارات الإيرانية ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية عبر دولة ثالثة، إلا أن واشنطن تمسكت بموقفها الرافض.

وأوضح مسؤول أمريكي، أن ويتكوف وكوشنر لم يجريا أي حوار مع علي لاريجاني أو عباس عراقجي منذ بدء النزاع، بينما حسم الرئيس دونالد ترامب الموقف عبر منصة "تروث سوشيال"، مؤكدا فيه أن تدمير الدفاعات والقيادة الإيرانية جعل فكرة فتح محادثات سرية مع إيران غير مقبولة، معلنا بوضوح: "لقد فات الأوان".