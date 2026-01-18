الشمعدان تودع مؤسسها.. طاهر القويري ملك البسكويت وصانع بهجة التسعينات

الإسكندرية - محمد البدري:

رحل عن عالمنا مساء السبت رجل الأعمال المصري مصطفى طاهر القويري، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة الشمعدان للصناعات الغذائية، وسط حالة من الحزن في الإسكندرية التي انطلقت منها مسيرته، وفي قلوب أجيال ارتبطت طفولتها بمنتجات شركته.

من هو طاهر القويري؟

نشأ طاهر القويري في عائلة تجارية عريقة، وكان قد درس التجارة وعمل محاسبًا في بداياته، قبل أن يتجه إلى التصنيع ويؤسس مصنع "الشمعدان" عام 1984 في الإسكندرية، مدفوعاً برغبة في تقديم منتج مصري يضاهي الجودة المستوردة ويناسب القوة الشرائية للمواطن البسيط.

ونجح القويري خلال عقود في تحويل شركته بالإسكندرية إلى قلعة صناعية تضم آلاف العمال، ووفر منتجات أصبحت جزءا من يوميات أجيال الثمانينيات والتسعينيات وارتبطت بذكريات طفولتهم، مثل بسكويت "نواعم" و"ماري"، معتمداً على تكنولوجيا إنتاج متطورة مكنته من المنافسة بقوة في السوقين المحلي والإقليمي.



ملك الجوائز .. "طائرة في باكو بسكوت"

امتلك القويري رؤية تسويقية سبقت عصره، اعتمدت على المسابقات المباشرة والجوائز المودعة داخل الأغلفة، مثل العملات الذهبية والساعات الرقمية.

وتعتبر واقعة "جائزة الطائرة" هي الأشهر في تاريخ الشركة؛ فحين فاز أحد المواطنين بالجائزة الكبرى "طائرة خاصة"، وتعذّر عليه استلامها، ليقرر القويري منحه قيمتها نقدًا.

رفيقة العمر

على المستوى الشخصي، كان القويري متزوجًا من السيدة فاطمة أحمد مديقش، التي توفيت في أبريل من العام الماضي، بعد رحلة طويلة من الشراكة في الحياة والعمل، وقد ترك رحيلها أثرًا نفسيًا كبيرًا عليه في شهوره الأخيرة، بحسب مقربين من العائلة.

إرث صناعي لا يزال قائمًا

حرص القويري في سنواته الأخيرة على نقل خبراته إلى الجيل الجديد من أسرته، لضمان استمرارية "الشمعدان" بنفس المبادئ التي تأسست عليها، ولا تزال الشركة قائمة، ومنتجاتها حاضرة في الأسواق.

وتقام صلاة الجنازة على الراحل ظهر الأحد في مسجد المواساة بمنطقة الحضرة، ليواري الثرى في مدافن المنارة، وسط الإسكندرية.