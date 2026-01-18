تنازل عن 15 ألف متر لصالح محافظة أسيوط لتطوير أراضي مصنع الغزل

وقع اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بروتوكول تعاون تضمن عقد تنازل عن قطعة أرض بمساحة 15 ألفًا و750 مترًا مربعًا، مملوكة للبنك الأهلي المصري وبنك مصر، لصالح محافظة أسيوط، وذلك كمقابل تحسين نظير تغيير الاستخدام لأرض مصنع الغزل بأسيوط، في إطار دعم خطط التنمية العمرانية وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة.

وجاء توقيع عقد التنازل بناءً على موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية برئاسة الدكتور رئيس مجلس الوزراء، على تغيير استخدام عدد من الأراضي، من بينها أرض مباني مصنع الغزل بأسيوط، في إطار رؤية الدولة لإعادة توظيف الأصول بما يتوافق مع متطلبات التخطيط الحديث واحتياجات التنمية المستدامة.

فيما شهد مراسم التوقيع المحاسب عدلي مصلح أبو عقيل سكرتير عام محافظة أسيوط، إلى جانب ممثلي البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

وعقب التوقيع، أكد محافظ أسيوط أن المحافظة ستبدأ على الفور في إعداد دراسات متكاملة لاستغلال قطعة الأرض المشار إليها، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة، ويسهم في تعظيم موارد الدولة، وتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول العامة، بما يعود بالنفع المباشر على أبناء المحافظة.

وأشار اللواء دكتور هشام أبو النصر إلى أن الهدف من المشروع هو فتح المجال أمام استثمارات خدمية وتنموية تلبي الأولويات الفعلية للمواطنين، وتدعم تحسين مستوى الخدمات، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد طرح تصور واضح ومدروس يراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي والعمراني.

وكلف محافظ أسيوط الأجهزة المعنية بسرعة إعداد تصور متكامل للموقع خلال فترة وجيزة، يتضمن مراحل استخدام محددة، وقواعد شفافة، ومعايير واضحة للتنفيذ، إلى جانب برنامج زمني دقيق، مع المتابعة الدورية لمؤشرات الأداء، لضمان جودة التنفيذ وتحقيق الأهداف المرجوة.