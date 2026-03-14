حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من نشاط قوي للرياح والرمال المثارة وتدهور الرؤية الأفقية وخاصة على (شمال سيناء - القاهرة الكبرى - الوجه البحري - مدن القناة - شمال ووسط الصعيد).

وقالت الأرصاد، في بيان، إنه يجب الابتعاد عن المنازل المتهالكة واللوحات الإعلانية والأشجار وأعمدة الإنارة، وعلى مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر ارتداء الكمامات أثناء الخروج، والقيادة بحذر على الطرق.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن من المتوقع تحسن الأجواء مع نهاية اليوم السبت.

