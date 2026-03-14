سقط على المارة.. إصابة شخصين إثر انهيار أجزاء من عقار بالإسكندرية- صور

كتب : محمد البدري , محمد عامر

02:00 ص 14/03/2026
    انهيار أجزاء من عقار في الإسكندرية_2
    سقوط جزء من عقار صادر له قرار هدم بالإسكندرية_4
    حي غرب يزيل أجزا من عقار بالإسكندرية_3

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أصيب شخصين، اليوم السبت، إثر انهيار أجزاء من عقار قديم صادر له قرار هدم بشارع القاضي الفاضل بمنطقة القباري بحي غرب الإسكندرية.

تفاصيل انهيار عقار في الإسكندرية

تلقى مركز السيطرة وغرفة العمليات المركزية بمحافظة الإسكندرية بلاغًا يفيد انهيار أجزاء من عقار بشارع القاضي الفاضل رقم 3 بنطاق حي غرب.

ووجّه المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، الأجهزة التنفيذية بالتوجه إلى موقع البلاغ والتعامل الفوري مع الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المنطقة وحماية المارة.

سقوط أجزاء من عقار على المارة

وتبين من المعاينة أن العقار صادر له قرار هدم حتى سطح الأرض رقم 134 لسنة 2019، وسقوط أجزاء منه ما أسفر عن إصابة شخصين من المارة بجروح وكدمات متفرقة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الجمهورية وجمال حمادة لتلقي العلاج اللازم، فيما وضع حي غرب حواجز بمحيط العقار لحماية المواطنين والمارة.

إزالة عقار آيل للسقوط

ويواصل حي غرب الإسكندرية إزالة الأجزاء الآيلة للسقوط التي تمثل خطورة بالعقار واتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظًا على سلامة المواطنين.

انهيار عقار حي غرب الإسكندرية الإسكندرية قرار هدم

