الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أصيب شخصين، اليوم السبت، إثر انهيار أجزاء من عقار قديم صادر له قرار هدم بشارع القاضي الفاضل بمنطقة القباري بحي غرب الإسكندرية.

تفاصيل انهيار عقار في الإسكندرية

تلقى مركز السيطرة وغرفة العمليات المركزية بمحافظة الإسكندرية بلاغًا يفيد انهيار أجزاء من عقار بشارع القاضي الفاضل رقم 3 بنطاق حي غرب.

ووجّه المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، الأجهزة التنفيذية بالتوجه إلى موقع البلاغ والتعامل الفوري مع الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المنطقة وحماية المارة.

سقوط أجزاء من عقار على المارة

وتبين من المعاينة أن العقار صادر له قرار هدم حتى سطح الأرض رقم 134 لسنة 2019، وسقوط أجزاء منه ما أسفر عن إصابة شخصين من المارة بجروح وكدمات متفرقة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الجمهورية وجمال حمادة لتلقي العلاج اللازم، فيما وضع حي غرب حواجز بمحيط العقار لحماية المواطنين والمارة.

إزالة عقار آيل للسقوط

ويواصل حي غرب الإسكندرية إزالة الأجزاء الآيلة للسقوط التي تمثل خطورة بالعقار واتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظًا على سلامة المواطنين.