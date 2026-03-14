أعلن محمد علوان محافظ أسيوط رفع درجة الاستعداد القصوى داخل جميع المنشآت الصحية بالمحافظة، ضمن خطة شاملة لاستقبال عيد الفطر المبارك، وضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بكفاءة طوال فترة الإجازة.

وأوضح المحافظ أن مديرية الشئون الصحية بأسيوط، برئاسة محمد جمال وكيل وزارة الصحة، أعدت خطة متكاملة للتأمين الطبي خلال إجازة عيد الفطر، تنفيذًا لتوجيهات الدولة برفع جاهزية القطاع الصحي، مؤكدًا أن صحة المواطنين تأتي في مقدمة أولويات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

استعدادات المستشفيات من 17 إلى 24 مارس

وأشار محافظ أسيوط إلى أن الخطة تضمنت رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات بدءًا من الثلاثاء 17 مارس وحتى الثلاثاء 24 مارس 2026، بالتزامن مع إجازة عيد الفطر، مع التأكيد على جاهزية المستشفيات لاستقبال الحالات المرضية وتقديم الرعاية الطبية على مدار 24 ساعة.

توفير الوقود والأكسجين والمستلزمات الطبية

وأضاف المحافظ أنه تم التأكد من توفير كميات كافية من الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية، إلى جانب مراجعة جاهزية خزانات الأكسجين وتوفير الاحتياجات المطلوبة بجميع المستشفيات.

كما شملت الإجراءات توفير مخزون آمن من الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب الأمصال واللقاحات وأكياس الدم، بما يضمن سرعة التعامل مع الحالات الطارئة خلال أيام العيد.

التزام الأطقم الطبية وجداول النوبتجيات

وأكد محمد علوان توجيه الأطقم الطبية بضرورة الالتزام الكامل بجداول النوبتجيات والتواجد داخل المواقع الطبية، مع الالتزام بالزي الرسمي وبطاقات التعريف لتيسير التعامل مع المواطنين.

كما تم تكليف كل مستشفى بوجود نائب إداري على مدار الساعة لمتابعة سير العمل، إلى جانب إعداد جداول نوبتجيات لأقسام الطوارئ والرعاية المركزة لضمان تقديم الخدمة الطبية دون انقطاع.

متابعة مستمرة وإبلاغ فوري عن الطوارئ

وشدد محافظ أسيوط على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي حوادث أو حالات طارئة لضمان سرعة التعامل معها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما تم تشكيل فرق إشرافية من قيادات ومديري الإدارات الفنية بمديرية الصحة للمرور الدوري على المستشفيات والمنشآت الصحية خلال أيام العيد، لمتابعة انتظام العمل والتأكد من تقديم الخدمات الطبية بالشكل المطلوب.

تأكيد استمرار الجهود لخدمة المواطنين

واختتم المحافظ تصريحاته مؤكدًا استمرار جهود المحافظة لتوفير أفضل خدمات الرعاية الصحية للمواطنين خلال إجازة عيد الفطر المبارك، متمنيًا أن تعود هذه المناسبة على مصر وشعبها بالخير واليمن والبركات.