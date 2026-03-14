ناشد المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء الإيراني إبراهيم ذو الفقاري، المسلمين في دولة الإمارات العربية المتحدة بالابتعاد عن الموانئ الأمريكية.

وقال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء الإيراني في بيان السبت: "نطلب من المواطنين المسلمين في الإمارات والمناطق السكنية تفريغ الموانئ والأرصفة والمخابئ الأمريكية في مدن الإمارات والابتعاد عنها، حتى لا يتعرضوا لأي أذى".

وتابع المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء الإيراني في بيانه: "أعلن أن الجيش الأمريكي المعتدي استهدف، بسبب تدمير قواعده العسكرية في المنطقة، جزيرة أبو موسى الإيرانية وجزء من جزيرة خرج بصواريخه".

وأضاف المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء الإيراني: "نبلغ قادة الإمارات أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر من حقها المشروع، دفاعًا عن سيادتها وأراضيها، استهداف مصادر إطلاق الصواريخ الأمريكية في الموانئ البحرية والأرصفة والمخابئ العسكرية للأمريكيين الواقعة في حماية بعض مدن الإمارات".