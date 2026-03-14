إعلان

"حتى لا يتعرضوا لأذى".. إيران توجه رسالة هامة للمسلمين في الإمارات

كتب : وكالات

12:02 م 14/03/2026

إبراهيم ذو الفقاري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ناشد المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء الإيراني إبراهيم ذو الفقاري، المسلمين في دولة الإمارات العربية المتحدة بالابتعاد عن الموانئ الأمريكية.

وقال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء الإيراني في بيان السبت: "نطلب من المواطنين المسلمين في الإمارات والمناطق السكنية تفريغ الموانئ والأرصفة والمخابئ الأمريكية في مدن الإمارات والابتعاد عنها، حتى لا يتعرضوا لأي أذى".

وتابع المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء الإيراني في بيانه: "أعلن أن الجيش الأمريكي المعتدي استهدف، بسبب تدمير قواعده العسكرية في المنطقة، جزيرة أبو موسى الإيرانية وجزء من جزيرة خرج بصواريخه".

وأضاف المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء الإيراني: "نبلغ قادة الإمارات أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر من حقها المشروع، دفاعًا عن سيادتها وأراضيها، استهداف مصادر إطلاق الصواريخ الأمريكية في الموانئ البحرية والأرصفة والمخابئ العسكرية للأمريكيين الواقعة في حماية بعض مدن الإمارات".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران وأمريكا مقر خاتم الأنبياء هجمات على الخليج الموانئ الأمريكية الإمارات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رئيس زراعة الشيوخ يكشف أسباب ارتفاع أسعار الدواجن
أخبار مصر

نور نجل الراحل هشام سليم: " تحولت جنسيًا لذكر ولسه متسجل في البطاقة أنثى"
زووم

بالفيديو.. الزمالك يتلقى الهزيمة الأكبر في تاريخه بدوري السيدات
كرة نسائية

بعد تهديد ترامب بضربها.. ماذا نعرف عن جزيرة خرج شريان إيران الحيوي؟
شئون عربية و دولية

هذا ما يحدث لجسمك عند تناول ثمرة الكيوي بشكل مستمر
سفرة رمضان

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تعرف على موعد إجازة عيد الفطر 2026 للقطاعين الحكومي والخاص