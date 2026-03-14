إعلان

العراق يدين استهداف الأحياء السكنية ويصفه بـ"جريمة مكتملة الأركان"

كتب : مصراوي

11:58 ص 14/03/2026

قوات الحشد الشعبي العراقية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بغداد- (د ب أ)

أدانت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات العراقية، اليوم السبت، بـ "أشد عبارات الاستنكار التطور الخطير وغير المسبوق المتمثل في استهداف المواطنين والضربات الموجهة داخل الأحياء السكنية المكتظة".

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان صحفي اليوم، إن "هذا النهج يمثل خرقاً فاضحاً لكل القيم الإنسانية ونسفاً لكل المواثيق الدولية".

وأكدت أن أي ذريعة تُساق لتبرير استهداف الأفراد في عمق المناطق السكنية هي ذريعة باطلة قانوناً وأخلاقاً ، مشددة على أن "تحويل منازل الآمنين وأزقتهم إلى مسارح للعمليات العسكرية هو جريمة مكتملة الأركان تهدف إلى كسر الإرادة وترويع الأبرياء".

وأكد أن "الاعتداء على المواطن داخل محيطه السكني هو اعتداء على أقدس حقوق الإنسان وان استهداف المناطق المدنية يُصنف دولياً كجريمة".

وكانت وسائل إعلام عراقية أفادت بتعرض مبنى السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء الحكومية في بغداد لقصف خلال ساعات الصباح الأولى هذا اليوم، حيث شوهد تصاعد النيران وسحب الدخان في جزء من المبنى.

وقالت وسائل الإعلام إن القصف استهدف منظومة السيرام في المبنى .

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

العراق الحرب على إيران أمريكا وإيران

أحدث الموضوعات

رئيس زراعة الشيوخ يكشف أسباب ارتفاع أسعار الدواجن
إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

