شهدت محافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، حالة من التقلبات الجوية، حيث غطت السحب سماء معظم المدن، بالتزامن مع تساقط أمطار متوسطة على مدينة سانت كاترين، ما دفع الأجهزة التنفيذية إلى إعلان حالة الطوارئ القصوى لمتابعة الموقف.

أمطار متوسطة في سانت كاترين

وقال مبروك الغمريني رئيس مدينة سانت كاترين إن المدينة تعرضت لتقلبات جوية مفاجئة، حيث غطت السحب سماء المدينة، أعقبها تساقط أمطار متوسطة الشدة استمرت لنحو ثلث ساعة قبل أن تتوقف.

وأوضح أن الأمطار أسفرت عن تجمعات مائية بسيطة أعلى قمم الجبال، وانحدرت على هيئة شلالات صغيرة سارت في مساراتها الطبيعية دون أن تتسبب في أضرار.

إجراءات احترازية لحماية السائحين

وأشار رئيس المدينة إلى أنه جرى رفع حالة الطوارئ القصوى للتعامل مع التقلبات الجوية، مؤكدًا أن جميع الطرق التي تربط مدينة سانت كاترين بباقي مدن المحافظة مفتوحة، وحركة المرور تسير بصورة طبيعية.

وأضاف أنه جرى التواصل مع الأدلاء البدو للتأكيد على السائحين بضرورة الالتزام بالتعليمات واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة أثناء الرحلات الجبلية حفاظًا على سلامتهم.

رفع درجة الاستعداد ومتابعة الموقف

من جانبه، أكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل الفوري مع تداعيات التقلبات الجوية، إلى جانب تفعيل غرف الطوارئ الفرعية بالمدن لمتابعة الموقف على مدار الساعة.

كما جرى التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات الاستباقية لمواجهة أي طوارئ محتملة، مع توجيه رؤساء المدن بمراجعة مجاري السيول والسدود والبحيرات والتأكد من تطهيرها، فضلًا عن التأكد من جاهزية المعدات ووحدات الطوارئ للتعامل مع أي مستجدات.