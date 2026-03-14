قرر اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، إنهاء التعاقد مع عدد من مستشاري المحافظة نتيجة الرواتب المرتفعة التي كانوا يتقاضونها، في خطوة تهدف إلى ترشيد النفقات وإعادة هيكلة ديوان عام المحافظة.

مفاجأة بعد تولي المنصب

كشف مصدر مطلع أن المحافظ الجديد، فور توليه مهام عمله، فوجئ بوجود عدد من المستشارين يتقاضون رواتب مرتفعة بشكل غير متناسب مع عملهم، مما دفعه إلى اتخاذ قرار إنهاء التعاقد وإلغاء بعض مناصب المستشارين.

توجيه الأموال للتنمية والخدمات

وأضاف المصدر أن المحافظ وجه بتخصيص الأموال المحررة من إنهاء العقود لدعم خطط التنمية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى تقديم مساعدات للحالات الإنسانية العاجلة المستحقة.

إنهاء التعاقد مع 5 مستشارين

وأشار المصدر إلى أن القرار شمل إنهاء التعاقد مع 5 مستشارين، من بينهم: مستشار المحافظ للجراجات والورش والمركبات، مستشار المحافظ للأراضي، مستشار المحافظ للشؤون المالية

وجاء القرار في إطار إعادة هيكلة منظومة العمل داخل ديوان عام المحافظة لتحقيق الكفاءة وترشيد الإنفاق.