إعلان

لتقليل النفقات.. محافظ بورسعيد ينهي عقود مستشاري المحافظة

كتب : طارق الرفاعي

11:40 ص 14/03/2026

اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قرر اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، إنهاء التعاقد مع عدد من مستشاري المحافظة نتيجة الرواتب المرتفعة التي كانوا يتقاضونها، في خطوة تهدف إلى ترشيد النفقات وإعادة هيكلة ديوان عام المحافظة.

مفاجأة بعد تولي المنصب

كشف مصدر مطلع أن المحافظ الجديد، فور توليه مهام عمله، فوجئ بوجود عدد من المستشارين يتقاضون رواتب مرتفعة بشكل غير متناسب مع عملهم، مما دفعه إلى اتخاذ قرار إنهاء التعاقد وإلغاء بعض مناصب المستشارين.

توجيه الأموال للتنمية والخدمات

وأضاف المصدر أن المحافظ وجه بتخصيص الأموال المحررة من إنهاء العقود لدعم خطط التنمية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى تقديم مساعدات للحالات الإنسانية العاجلة المستحقة.

إنهاء التعاقد مع 5 مستشارين

وأشار المصدر إلى أن القرار شمل إنهاء التعاقد مع 5 مستشارين، من بينهم: مستشار المحافظ للجراجات والورش والمركبات، مستشار المحافظ للأراضي، مستشار المحافظ للشؤون المالية

وجاء القرار في إطار إعادة هيكلة منظومة العمل داخل ديوان عام المحافظة لتحقيق الكفاءة وترشيد الإنفاق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحدث الموضوعات

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تعرف على موعد إجازة عيد الفطر 2026 للقطاعين الحكومي والخاص