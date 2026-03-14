ترامب: الإعلام "المزيف" يكره الحديث عن إنجازات أمريكا في إيران

كتب : وكالات

11:25 ص 14/03/2026

دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن ما وصفه بـ"الإعلام المزيف" لا يغطي نجاح الجيش الأمريكي ضد إيران،

وقال ترامب في منشور على منصة سوشيال تروث اليوم السبت إن إيران "مهزومة تماما وتريد إبرام اتفاق" لكنه لن يوافق عليه.

كما كتب قائلاً إن "وسائل الإعلام التي تنشر أخباراً كاذبة تكره التحدث عن النتائج العظيمة التي حققها الجيش الأمريكي ضد إيران التي هُزمت تماما وتريد إبرام اتفاق، لكنه لن يكون اتفاقا أوافق عليه!".

أتى ذلك، بعدما أشار الرئيس الأمريكي في وقت سابق اليوم إلى أن القوات الأمريكية دمرت كافة الأهداف العسكرية في جزيرة خرج. وشدد أكثر من مرة خلال الأيام الماضية على أن بلاده دمرت إيران تدميراً شاملاً، وسحقت صواريخها ودفاعاتها الجوية وأسطولها البحري.

في المقابل، ردت القوات البحرية الإيرانية نافية الأمر. وأكد محمد أكبر زاده، المسؤول عن الشؤون السياسية داخل القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، أن هذه "الادعاءات الأمريكية تتناقض مع التطورات في المنطقة"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا".

كما أضاف أن الولايات المتحدة تدعي تدمير البحرية الإيرانية.. وإلا لماذا لا يزال مضيق هرمز مغلقا ولماذا لا تستطيع أي ناقلة المرور عبره؟".

