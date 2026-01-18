

كفر الشيخ - إسلام عمار:



كشفت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين في كفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، عن المرشحين الأكثر حصولا على أعلى الأصوات في الانتخابات، وذلك وفق الحصر العددي بعد فرز الأصوات في كل جزئية على مستوى مدن ومراكز المحافظة.

كانت انتخابات نقابة المحامين في كفر الشيخ أجريت تحت إشراف قضائي من هيئة النيابة الإدارية من خلال لجنة مكونة من: المستشار محمد أمين عمرو، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار ناصر أحمد سلامة، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار شريف زغلول أبوزيد، نائب رئيس هيئة النيابة الادارية منسقًا عامًا للانتخابات.

ووفق الحصر العددي حصولًا على أعلى الأصوات على مقعد نقيب محامين كفر الشيخ، "حاتم سعيد سعد درويش"، بعدد 1666 صوتًا، وعلى مقعد الشباب حصل "سعد أحمد السيد أحمد عطا"، على 1303 أصوات.

وحول الحصر العددي حصولا على أعلى الأصوات في جزئيات محافظة كفر الشيخ، حصل عن جزئية محكمة دسوق "شعبان علي محمد حماد"، على 2124 صوتًا، وجزئية محكمة البرلس "حجاج عبدالمالك بدر السبيعي"، بعدد 2004 أصوات، وجزئية محكمة بيلا "البدوي أحمد محمد مجاهد"، بعدد 2188 صوت.

وعن جزئية محكمة سيدي سالم "شوقي السيد عبدالحميد الحمراوي"، بعدد 1919 صوتًا، وجزئية محكمة مطوبس "أحمد ممدوح أحمد خباطة"، بعدد 2010 أصوات، وجزئية محكمة فوه "محمد أحمد محمد محمد شعبان"، بعدد أصوات 2223 صوت، وجزئية محكمة قلين "إبراهيم فتوح عبدالله الحصاوي"، بعدد 2007 أصوات.

وجزئية محكمة مركز كفر الشيخ "محمود عبدالونيس أحمد علي"، بعدد 2249 صوت، وجزئية محكمة الحامول "علي محمد علي عبدالقادر"، بعدد 1881 صوتًا، وجزئية محكمة بندر كفر الشيخ "سامي ممدوح ندا الغنام"، بعدد 2399 صوتًا.

وتضمن الحصر العددي بالنسبة لعدد الحاضرين للانتخابات بلغ 4649 ناخبًا، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 4649 صوتًا، وبلغت الأصوات الباطلة 49 صوتًا.

يذكر أن نتائج فرز الأصوات سوف تجرى بنظام الحصر العددي من كل لجنة انتخابية لتجرى إعلان النتيجة كاملة بمعرفة اللجنة العامة للانتخابات بالنقابة العامة للمحامين.