غرق فرقاطة إيرانية قبالة سواحل سريلانكا

كتب : مصراوي

09:21 ص 04/03/2026

وكالات

أرسلت سريلانكا سفنا وطائرات لإنقاذ 30 بحّارا إيرانيا على متن الفرقاطة الإيرانية "أيريس دينا" إثر غرقها، اليوم الأربعاء، قبالة المياه الإقليمية للجزيرة، وفق ما أفاد وزير الخارجية فيجيتا هيراث.

وقال الوزير السريلانكي أمام البرلمان، إن فرق الطوارئ تنقل 30 بحارا مصابا إلى مستشفى في جنوب الجزيرة من الفرقاطة التي يبلغ عدد أفراد طاقمها 180 شخصا بعدما بدأت تغرق منذ الفجر.

ونقلت وكالة رويترز عن متحدث باسم وزارة الدفاع السريلانكية، اليوم الأربعاء، قوله إن البحرية أطلقت مهمة إنقاذ بعد تلقيها نداء استغاثة من سفينة إيرانية، بحسب الغد.

