محافظ المنيا يوجه بالتوسع في إقامة معارض وأسواق اليوم الواحد

المنيا - جمال محمد:

كلف اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بالتوسع في إقامة المعارض وأسواق اليوم الواحد بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بهدف توفير السلع الغذائية والاستهلاكية بجودة عالية وأسعار مخفضة، بما يسهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، خاصة الأسر الأكثر احتياجًا.

وأكد المحافظ استمرار التوسع في تنظيم المعارض والأسواق بجميع المراكز، بالتنسيق مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، دعمًا للمواطنين وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، في إطار جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي من خلال إتاحة المعروض من السلع الغذائية.

وفي السياق نفسه، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص معرضًا للأدوات المدرسية والسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان المعظم، اعتبارًا من اليوم السبت 17 يناير الجاري، بقاعة الجونة، بالتعاون مع جمعية نور القمر، ويقدم المعرض تخفيضات تصل إلى 30%، ويستمر لمدة ثلاثة أيام.