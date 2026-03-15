أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه يملك خططًا لمواصلة عملياته العسكرية ضد إيران لمدة لا تقل عن ثلاثة أسابيع إضافية، مؤكدًا أن الحملة العسكرية الجارية لا تخضع لجدول زمني محدد، بل تعتمد على تحقيق الأهداف العسكرية الموضوعة.

وأوضح مسؤولون عسكريون، أن العمليات مستمرة بوتيرة مكثفة ضمن خطة أوسع تستهدف إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية، مشيرين إلى أن القيادة العسكرية لا تعمل وفق "ساعة توقيت أو جدول زمني محدد"، بل وفق تطورات الميدان والنتائج التي يتم تحقيقها خلال الحملة.

ويشهد التوتر، في الوقت ذاته، في المنطقة تصعيدًا متوازيًا مع إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة من قبل حزب الله باتجاه إسرائيل، في إطار المواجهات المتصاعدة على الجبهة الشمالية.

وأكدت إسرائيل أنه لا توجد في الوقت الحالي أي محادثات مباشرة وشيكة مع لبنان رغم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تهدئة الوضع.

وعلى صعيد آخر، أفادت تقارير بوقوع قتلى في قطاع غزة جراء ضربة جوية، بينهم امرأة حامل وطفلان، بينما لم يصدر تعليق رسمي من الجيش الإسرائيلي بشأن تلك التقارير حتى الآن.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر الإقليمي منذ اندلاع المواجهة بين إسرائيل وإيران، والتي امتدت آثارها إلى عدة جبهات في الشرق الأوسط، وسط مخاوف دولية من اتساع نطاق الصراع في المنطقة.