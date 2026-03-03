قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، في جلستها المنعقدة اليوم، بمعاقبة سائق وعاطل بالسجن لمدة 3 سنوات، وتغريمهما 50 ألف جنيه، بعد إدانتهما بالاتجار في المواد المخدرة بمدينة الطور.

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور إسلام عبدالسميع وكيل النيابة، ومحمد عبد الستار، وأحمد عبد الباسط، سكرتارية المحكمة.

معلومات أمنية تكشف نشاط المتهمين

تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر ديسمبر 2025، حين وردت معلومات لرجال الأمن بمدينة الطور تفيد قيام شخصين، أحدهما يعمل سائق والآخر بدون عمل، بمزاولة نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة بمختلف أنواعها، وترويجها على المتعاطين وتجار التجزئة، مستخدمين سيارة أجرة تحمل رقم "ط. ج. ب - 9628"، كما اتخذا من مسكنهما مكانًا لإخفاء المواد المخدرة.

وأشارت التحريات إلى أن أحد المتهمين سبق اتهامه في 12 قضية متنوعة، من بينها بلطجة، وآداب عامة، وسرقة وسائل نقل، ومخدرات، وسرقة مسكن، وشروع في قتل، وحيازة سلاح بدون ترخيص، والتعدي على موظف.

كمين أمني وضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن جهات التحقيق، جرى إعداد كمين أمني بمنطقة الدبش قرب ميدان أبو علي بمدينة الطور، بعد التأكد من تواجدهما لتوزيع كمية من المواد المخدرة على بعض التجار.

وحاول المتهمان الفرار فور اقتراب القوات من السيارة، إلا أن رجال الأمن تمكنوا من السيطرة عليهما وضبطهما.

مضبوطات واعترافات

بتفتيش المتهم الأول عُثر بحوزته على هاتفين محمولين ومبلغ مالي، فيما ضُبط مع المتهم الثاني سلاح أبيض عليه آثار لمخدر الحشيش. كما أسفر تفتيش السيارة عن العثور على حقيبة سوداء تحتوي على كمية من مخدر الحشيش.

وبمواجهة المتهمين، أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، واستخدام الهواتف المحمولة لتسهيل التواصل مع العملاء.

وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 3483 لسنة 2025 جنح الطور، وأمرت النيابة بحبسهما احتياطيًا، وإرسال عينات من المضبوطات إلى المعمل الكيماوي، وإيداع المبالغ المالية خزينة المحكمة، قبل إحالتهما إلى محكمة جنايات جنوب سيناء، التي أصدرت حكمها المتقدم.