إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص على صحراوي المنيا

أصيب 8 أشخاص، اليوم الخميس، بكسور وكدمات متنوعة، إثر انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي جنوب محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطاراً بوقوع حادث انقلاب ميكروباص، على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مركز أبو قرقاص، مما أسفر عن وقوع عدد من المصابين.

انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين إصابة 8 أشخاص بكسور وكدمات متنوعة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى أبو قرقاص، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.