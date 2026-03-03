قفزة جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
كتب : آية محمد
سعر الدولار
قفز سعر الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك، بقيمة تتراوح بين 40 و78 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 3-3-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 49.83 جنيه للشراء، و49.93 جنيه للبيع، بزيادة 66 قرشًا للشراء والبيع.
بنك مصر: 49.83 جنيه للشراء، و49.93 جنيه للبيع، بزيادة 66 قرشًا للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 49.83 جنيه للشراء، و49.93 جنيه للبيع، بزيادة 66 قرشًا للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 49.83 جنيه للشراء، و49.93 جنيه للبيع، بزيادة 66 قرشًا للشراء والبيع.
بنك البركة: 49.8 جنيه للشراء، و49.9 جنيه للبيع، بزيادة 65 قرشًا للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 49.83 جنيه للشراء، و49.93 جنيه للبيع، بزيادة 66 قرشًا للشراء والبيع.
كريدي أجريكول: 49.95 جنيه للشراء، و50.05 جنيه للبيع، بزيادة 78 قرشًا للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 49.83 جنيه للشراء، و49.93 جنيه للبيع، بزيادة 66 قرشًا للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 49.17 جنيه للشراء، و49.27 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.15 جنيه للشراء، و50.25 جنيه للبيع، بزيادة 40 قرشًا للشراء والبيع.
