قفز سعر الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك، بقيمة تتراوح بين 40 و78 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 3-3-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

البنك الأهلي المصري: 49.83 جنيه للشراء، و49.93 جنيه للبيع، بزيادة 66 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 49.83 جنيه للشراء، و49.93 جنيه للبيع، بزيادة 66 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 49.83 جنيه للشراء، و49.93 جنيه للبيع، بزيادة 66 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.83 جنيه للشراء، و49.93 جنيه للبيع، بزيادة 66 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 49.8 جنيه للشراء، و49.9 جنيه للبيع، بزيادة 65 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 49.83 جنيه للشراء، و49.93 جنيه للبيع، بزيادة 66 قرشًا للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 49.95 جنيه للشراء، و50.05 جنيه للبيع، بزيادة 78 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 49.83 جنيه للشراء، و49.93 جنيه للبيع، بزيادة 66 قرشًا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.17 جنيه للشراء، و49.27 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.15 جنيه للشراء، و50.25 جنيه للبيع، بزيادة 40 قرشًا للشراء والبيع.

