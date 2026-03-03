الأردن يحذّر من المساس بأمنه وينفي مزاعم استهداف العراق

شددت القوات المسلحة الأردنية، على لسان مدير الإعلام العسكري "العميد الركن مصطفى الحياري"، على أنها ستتصدى بكل حزم لأي محاولات من شأنها المساس بأمن الوطن واستقراره، مؤكدة جاهزية الجيش للرد على أي استهداف يطال المملكة.

نفي قاطع لمزاعم "انطلاق المسيرات"

في تصريحات لقناة "المملكة"، نفى العميد الحياري، اليوم الثلاثاء، الادعاءات التي أُشيعت حول انطلاق طائرات ومسيّرات من الأراضي الأردنية لضرب مواقع داخل العراق، واصفا إياها بأنها "حديث غير صحيح".

وأوضح الحياري، أن هذه المزاعم لم تصدر عن جهات رسمية عراقية، بل روّج لها "فصيل" يهدف لتبرير أفعال قد يخطط لارتكابها، مشددا على أن هذه التهديدات لن تثني الجيش عن واجبه المقدس.

سيادة الأردن خط أحمر

كان مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة الأردنية قد نفى أمس الإثنين "نفيا قاطعا" تلك المزاعم، مؤكدا أنها "ادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة".

وجدد المصدر التأكيد على موقف الأردن الثابت بأنه "لن يكون ساحة حرب لأحد"، ولن يُسمح لأي جهة كانت بتهديد سلامة مواطنيه أو انتهاك أراضيه وأجوائه.

جاهزية قتالية ورد حاسم

بحسب المصدر ذاته، ستتخذ القوات المسلحة الأردنية كافة الخطوات اللازمة للتصدي لأي محاولات للعبث بأمن المملكة، مع توجيه رسالة واضحة بأن الرد سيكون "حازما ومباشرا" على أي طرف يحاول استهداف استقرار الوطن.