اختلس قطع غيار بـ 600 ألف جنيه.. السجن 3 سنوات لمهندس في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة مهندس بالسجن لمدة 3 سنوات، مع إلزامه برد المبلغ المختلس، وتغريمه مبلغًا مساويًا لقيمة ما استولى عليه، وعزله من وظيفته، لاتهامه باختلاس مال عام.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الجواد يس، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين عصام خليفة، وأيمن محمود، وسكرتارية ممدوح رفعت.

ترجع وقائع القضية المقيدة رقم 14522 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العامرية ثان عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية بلاغًا من مسؤولي أحد مصانع البلاستيك، باختلاس قطع غيار.

وتبين من التحقيقات أن المتهم يعمل مهندس ميكانيكا، ويشغل منصب رئيس قسم الصيانة بالشركة، واستغل طبيعة عمله في الاستيلاء على قطع غيار خاصة بخط الإنتاج.

ووفقًا لأوراق القضية، جرى اختلاس نحو 140 قطعة من رمان البلي وقطع الغيار المختلفة، بقيمة 563100 جنيه و1102 دولار أمريكي، وذلك بموجب أذون استلام رسمية، قبل أن يختلسها لنفسه.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية ثان، وقررت النيابة العامة بإحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.