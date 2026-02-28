نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في كشف ملابسات منشور متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من تعرضه للتعدي بالضرب على يد سائق سيارة ميكروباص، الذي فر هاربًا عقب الواقعة.

وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات رسمية بشأن الحادث، وتم تحديد القائم على النشر، وهو مسوق عقاري مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، مصاب بجرح في اليد.

وبسؤاله، أفاد بأنه أثناء سيره بدائرة القسم، نشبت مشادة كلامية بينه وبين قائد سيارة ميكروباص تطورت إلى مشاجرة، قام خلالها السائق بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته، بسبب خلاف حول أولوية المرور.

خلاف مروري يتحول إلى مشاجرة

وتمكنت القوات من تحديد وضبط السيارة المشار إليها، وتبين أنها بدون ترخيص، كما تم ضبط قائدها، وهو سائق مقيم بدائرة القسم.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بسبب ذات الخلاف.

وجرى التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها، في إطار جهود وزارة الداخلية لكشف ملابسات الوقائع المتداولة وضبط مرتكبيها.

