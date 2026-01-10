أسوان - إيهاب عمران:

تفقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، مدرسة الشهامة الثانوية المشتركة بقرية الشهامة التابعة لمشروع "وادي الصعايدة" بمركز إدفو، وذلك في إطار متابعة المشروعات التنموية بالمحافظة.

تعد مدرسة الشهامة، التي أُنشئت عام 2023 بتكلفة إجمالية بلغت 12 مليون جنيه، إضافة نوعية للمنظومة التعليمية بمشروع وادي الصعايدة؛ حيث تخدم طلاب 6 قرى هي: (السماحة، الأشراف، الشهامة، عمرو بن العاص، الإيمان، والنمو).

وساهمت المدرسة بشكل مباشر في استكمال حلقات التعليم داخل المشروع، بجانب المدارس القائمة للتعليم الابتدائي والإعدادي والفني.

وخلال الجولة، أشاد الوزيران والمحافظ بالإنجازات الملموسة في قطاع التعليم ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مؤكدين أن الاستثمار في رأس المال البشري يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة ورفع جودة الحياة، خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً، بما يضمن توفير خدمات تعليمية متميزة تدعم مسيرة التنمية الشاملة بأسوان.

وعلى هامش الزيارة، تفقد الوفد الوزاري ومحافظ أسوان معدات الميكنة الزراعية المخصصة لمزارعي المشروع، للوقوف على مستوى الدعم المقدم لتعزيز الإنتاجية الزراعية في المنطقة.