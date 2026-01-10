رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات "التربية النوعية" و"العلوم"

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية لمتابعة سير أعمال الامتحانات بكليتي التربية النوعية والعلوم، وذلك للاطمئنان على انتظام اللجان وتوفير المناخ المناسب للطلاب، رافقه خلالها الدكتور هاني شحته، عميد كلية التربية النوعية، والدكتور محمد هيكل، عميد كلية العلوم، إلى جانب وكلاء الكليتين وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

واطمأن رئيس الجامعة، خلال جولته، على حسن سير الامتحانات داخل اللجان، وتوافر الأجواء الملائمة التي تُمكّن الطلاب من أداء امتحاناتهم بسهولة ويسر، كما أجرى حوارات ودية مع عدد من الطلاب لاستطلاع آرائهم حول مستوى الامتحانات، مؤكدًا على ضرورة التزام الطلاب بـمدونة السلوك الأخلاقي داخل الحرم الجامعي وأثناء أداء الامتحانات.

كما شملت الجولة تفقد الإدارة الطبية بالكليتين، للتأكد من توافر جميع المستلزمات الطبية اللازمة، إلى جانب تفقد عدد من الوحدات والأقسام المختلفة، للاطمئنان على تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن جامعة بنها قامت باتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لإجراء الامتحانات بالشكل اللائق، مشددًا على ضرورة بدء أعمال التصحيح فور الانتهاء من امتحان كل مادة، وسرعة إعلان النتائج عقب الانتهاء من أعمال الرصد والمراجعة الدقيقة.

ومن ناحية أخرى، تفقد رئيس الجامعة أعمال الصيانة الجارية بكليتي التربية النوعية والعلوم، مؤكدًا على أهمية الالتزام بالمواعيد الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال، بما يضمن توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.