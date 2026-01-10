إعلان

بالطاقة الشمسية.. تشغيل محطة الري في قرية الشهامة بأسوان (صور)

كتب : إيهاب عمران

04:22 م 10/01/2026
أسوان - إيهاب عمران:

أعطت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، إشارة البدء لتشغيل محطة الزهراء بالطاقة الشمسية بقرية الشهامة، ضمن المشروعات الخدمية والتنموية بقرى مشروع وادي الصعايدة بمركز إدفو.

وشملت المحطة تحويل نظام التشغيل من الكهرباء التقليدية إلى الطاقة الشمسية، حيث تضم خمس وحدات طاقة شمسية بطاقة إجمالية تبلغ 125 كيلووات، وتخدم زمامًا زراعيًا يمتد على 480 فدانًا، وقد نفذت على مساحة 500 متر مربع بتكلفة إجمالية بلغت 1.5 مليون جنيه.

وأوضح المسؤولون أن المشروع ساهم في تشغيل وحدات الري بالطاقة الشمسية بدلاً من الكهرباء التقليدية، مما انعكس إيجابًا على خفض تكاليف الري على المزارعين، وتحسين كفاءة التشغيل، وتقليل الأعباء الاقتصادية، إلى جانب الإسهام في الحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وأكد الوزراء والمحافظ أن المشروع يُعد نموذجًا ناجحًا لتكامل جهود أجهزة الدولة والجهات المعنية لدعم صغار المزارعين وتحقيق التنمية الريفية الشاملة، مشددين على أهمية تعميم هذه التجربة تدريجيًا على باقي المناطق الزراعية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

تشغيل محطة الري في قرية الشهامة بأسوان الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط وزير الزراعة علاء فاروق محطة الزهراء بالطاقة الشمسية بقرية الشهامة

