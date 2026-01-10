إعلان

بالزغاريد والطبل.. عمال تجفيف البصل بالمنيا يستقبلون وزير التموين (صور)

كتب : جمال محمد

04:04 م 10/01/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    بالطبل البلدي عمال مصانع المنيا يستقبلون وزير الت
  • عرض 7 صورة
    مصانع المنيا الجديدة ٣
  • عرض 7 صورة
    مصانع المنيا الجديدة
  • عرض 7 صورة
    وزير التموين في مصانع المنيا
  • عرض 7 صورة
    وزير التموين بالمنيا
  • عرض 7 صورة
    زغاريد في استقبال وزير التموين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

المنيا - جمال محمد:

استقبل العشرات من عمال وعاملات مصنع تجفيف البصل بالمنطقة الصناعية بمدينة المنيا الجديدة، الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بالزغاريد والطبل البلدي، خلال جولته، اليوم السبت، لتفقد عدد من المشروعات بالمحافظة.

والتقى الوزير بالعمال والعاملات، والتقط معهم الصور التذكارية وصور "سيلفي"، قبل أن يستكمل جولته بأحد المطاحن.

وتابع "فاروق" منظومة طحن القمح وجودة الدقيق المنتج والالتزام بالمواصفات المعتمدة، في إطار الرقابة على منظومة الخبز المدعم، بالإضافة إلى متابعة أعمال تجفيف وتجميد الحاصلات الزراعية لدعم التصنيع الزراعي، وتقليل الفاقد من المحاصيل، وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات.

وفي ختام الجولة، توجه الوزير لتفقد صومعة بني مزار شمال المحافظة للاطمئنان على كفاءة منظومة تخزين القمح وجاهزية الصوامع، ضمن خطة الدولة لتأمين الاحتياطي الاستراتيجي من الحبوب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عمال تجفيف البصل بالمنيا المنطقة الصناعية بمدينة المنيا الجديدة الدكتور شريف فاروق وزير التموين

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

بالأسماء.. النتيجة الكاملة لإعادة الـ27 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات
حوادث وقضايا

بالأسماء.. النتيجة الكاملة لإعادة الـ27 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات
محمد إمام ملثما في أحدث صوره.. ويعلق: "الكينج هيدغدغها في رمضان"
مسرح و تليفزيون

محمد إمام ملثما في أحدث صوره.. ويعلق: "الكينج هيدغدغها في رمضان"

عباس شراقي يتوقع زلازل شديدة بمنقطة سد النهضة بعد عامين من الآن.. ما السبب؟
مصراوى TV

عباس شراقي يتوقع زلازل شديدة بمنقطة سد النهضة بعد عامين من الآن.. ما السبب؟
وزير المالية خلال زيارته للإسكندرية: موازنة 2026 تحمل أخبارًا جيدة واقتصادنا
أخبار المحافظات

وزير المالية خلال زيارته للإسكندرية: موازنة 2026 تحمل أخبارًا جيدة واقتصادنا
حذاء يتسبب في إيقاف حكم بكأس الأمم الأفريقية.. ما القصة؟
رياضة عربية وعالمية

حذاء يتسبب في إيقاف حكم بكأس الأمم الأفريقية.. ما القصة؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

نيجيريا

مصر

- -
21:00

كوت ديفوار

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

فيديو- إجراءات حجز شقق الإسكان عبر منصة مصر العقارية اعتبارًا من 11 يناير
"مقاومة للحرارة".. ما المادة السامة في حليب أطفال نستله المسحوب من الأسواق؟
بالترددات.. 5 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وكوت ديفوار