بالزغاريد والطبل.. عمال تجفيف البصل بالمنيا يستقبلون وزير التموين (صور)

المنيا - جمال محمد:

استقبل العشرات من عمال وعاملات مصنع تجفيف البصل بالمنطقة الصناعية بمدينة المنيا الجديدة، الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بالزغاريد والطبل البلدي، خلال جولته، اليوم السبت، لتفقد عدد من المشروعات بالمحافظة.

والتقى الوزير بالعمال والعاملات، والتقط معهم الصور التذكارية وصور "سيلفي"، قبل أن يستكمل جولته بأحد المطاحن.

وتابع "فاروق" منظومة طحن القمح وجودة الدقيق المنتج والالتزام بالمواصفات المعتمدة، في إطار الرقابة على منظومة الخبز المدعم، بالإضافة إلى متابعة أعمال تجفيف وتجميد الحاصلات الزراعية لدعم التصنيع الزراعي، وتقليل الفاقد من المحاصيل، وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات.

وفي ختام الجولة، توجه الوزير لتفقد صومعة بني مزار شمال المحافظة للاطمئنان على كفاءة منظومة تخزين القمح وجاهزية الصوامع، ضمن خطة الدولة لتأمين الاحتياطي الاستراتيجي من الحبوب.