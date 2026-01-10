إعلان

الأجهزة التنفيذية بالقليوبية تتعامل مع كسر مفاجئ في خط مياه ببنها

كتب : أسامة عبدالرحمن

04:00 م 10/01/2026

كسر مفاجئ في خط مياه ببنها

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

باشرت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية، اليوم السبت، التعامل مع كسر مفاجئ في خط مياه قطره 10 بوصات بشارع الخدمة الاجتماعية بمدينة بنها، في إطار حرص المحافظة على سرعة احتواء الموقف وتقليل أي تأثيرات سلبية على المواطنين وحركة المرور.

وكلف المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، على الفور فرق الطوارئ بالدفع بعدد من سيارات الكسح والشفاطات، وتنفيذ عملية شفط واسعة للمياه التي غمرت الشارع، لتسهيل الوصول إلى موقع الكسر والعمل على إصلاحه في أسرع وقت ممكن، مع التأكيد على إعادة الأوضاع إلى طبيعتها فور الانتهاء من الأعمال الفنية.

وأكد رئيس مجلس الإدارة استمرار جاهزية فرق الطوارئ على مدار الساعة للتعامل مع أي أعطال طارئة، مع توفير كافة المعدات اللازمة لضمان السيطرة على الوضع دون التأثير على احتياجات المواطنين من المياه.

محافظة القليوبية مدينة بنها محمد إبراهيم فودة شركة مياه الشرب والصرف الصحي

