"مات ساجدًا".. وفاة شاب أثناء إمامته لوالده في قرية بلقس بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

خيم الحزن على أهالي قرية بلقس التابعة لمركز قليوب بمحافظة القليوبية، عقب تشييع جنازة الشاب إبراهيم أحمد عثمان النوبي، الذي وافته المنية بشكل مفاجئ أثناء إمامته لوالده في الصلاة داخل محل عملهما.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو يوثق لحظة سقوط الشاب خلال الصلاة، حيث حاول المتواجدون إسعافه على الفور، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل، ليتبين أنه فارق الحياة في الحال.

مع انتشار نبأ وفاته، تحولت صفحات موقع "فيسبوك" إلى سرادق عزاء، وحرص الأهالي والأصدقاء على نعيه بكلمات مؤثرة، مشيدين بأخلاقه الحميدة وسيرته الطيبة، مؤكدين أنه كان مثالًا للشاب المكافح طوال حياته، مرددين: "من عاش على شيء مات عليه".

وشُيعت جنازة الشاب الراحل من المسجد الكبير بالقرية، وسط حالة من الحزن الشديد، حيث دعا المشيعون له بالرحمة والمغفرة، ولأسرته بالصبر والسلوان.