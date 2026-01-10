محافظ سوهاج: محطة إكثار الدواجن تحقق 4 ملايين جنيه إيرادات خلال 6 أشهر

سوهاج - عمار عبدالواحد:

كشف اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، عن رفع كفاءة وتطوير محطة إكثار الدواجن بالمحافظة، وزيادة طاقتها التشغيلية إلى أكثر من 70% من إجمالي طاقتها الكلية، وذلك في إطار خطة المحافظة لإعادة تشغيل الأصول المتوقفة وتعظيم الاستفادة منها.

وأوضح المحافظ أن المحطة كانت تعمل خلال السنوات الثلاث الماضية بطاقة تشغيلية أقل من 20% من قدرتها الاستيعابية، حيث كان عدد الطيور في يناير 2025 لا يتجاوز 8 آلاف طائر داخل عنبر واحد فقط، بإنتاج يومي يتراوح بين 80 إلى 90 طبق بيض، وإيرادات شهرية ما بين 300 إلى 400 ألف جنيه.

وأشار المحافظ إلى أنه تم رفع كفاءة العنابر القائمة، وصيانتها وإعادة تشغيلها، إلى جانب إعادة تشغيل مصنع الأعلاف الخاص بالمحطة، والذي كان متوقفًا منذ أكثر من أربع سنوات، بعد توفير الاحتياجات اللازمة من خلال طرح المناقصات الخاصة بشراء مكونات الأعلاف والأدوية البيطرية للنصف الأول من العام.

وأضاف المحافظ أن تشغيل مصنع الأعلاف ساهم في خفض التكاليف وزيادة الإنتاج، حيث تضم المحطة حاليًا نحو 30 ألف دجاجة منتجة بأعمار مختلفة، وارتفع الإنتاج اليومي إلى 160 طبق بيض، ومن المتوقع أن يتجاوز 300 طبق يوميًا بنهاية فبراير المقبل.

وأكد المحافظ أن الإيرادات الشهرية تضاعفت مقارنة بشهر يناير 2025، لتصل إلى نحو 750 ألف جنيه شهريًا، مع توقعات بزيادتها خلال الفترة المقبلة تزامنًا مع ارتفاع معدلات الإنتاج.

وأوضح المحافظ أن خطة تطوير المحطة تستهدف الوصول إلى التشغيل بالطاقة الكاملة بحلول مايو المقبل، من خلال تشغيل جميع عنابر الأمهات بالمحطة، مشيرًا إلى أن إجمالي إيرادات المشروع خلال النصف الأول من العام المالي الحالي تجاوز 4 ملايين جنيه.

وكشف المحافظ أن المحطة تمتلك ثروة حيوانية وأرصدة بالمخازن تُقدر قيمتها بأكثر من 9 ملايين جنيه، ما يعكس الجدوى الاقتصادية للمشروع ودوره في دعم منظومة الأمن الغذائي بالمحافظة.